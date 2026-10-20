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معیار دوگانه و شکلی از تبعیض در فدراسیون شمشیربازی!

فدراسیون شمشیربازی در اطلاع‌رسانی حضور داوران ایرانی در مسابقات مختلف بین‌المللی، معیاری دوگانه دارد که مورد نقد و بررسی بیشتر است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۱
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معیار دوگانه در اطلاع‌رسانی فدراسیون شمشیربازی؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، فدراسیون شمشیربازی نه فقط در بحث نتیجه‌گیری و پشتوانه‌سازی که در بخش‌های مختلفی با انتقاد روبه‌روست. اگرچه گاهی شنیدن نقدها برای اصلاح امور لازم است، با این حال مسیر با آنچه باید تفاوت دارد.

کیانا باقرزاده، داور زن شمشیربازی ایران، در جام جهانی جوانان سابر ازبکستان، قضاوت دو فینال بخش مردان و زنان را بر عهده داشته است؛ اتفاقی قابل توجه که با این حال، در اطلاع‌رسانی فدراسیون بازتابی نداشته است.

معیار دوگانه در اطلاع‌رسانی فدراسیون شمشیربازی؟

این در حالی است که حضور نیما فتحی در مسابقات جهانی پیشکسوتان به خبر فدراسیون تبدیل شده است. بی‌تردید فعالیت هر دو داور ارزشمند است، اما این تفاوت در پوشش خبری، پرسشی جدی ایجاد می‌کند که معیار فدراسیون برای دیده‌شدن افتخارات داوران چیست؟

معیار دوگانه در اطلاع‌رسانی فدراسیون شمشیربازی؟

چگونه حضور یک داور زن در جام جهانی جوانان و قضاوتش در فینال دیده نمی‌شود و قضاوت داوری دیگر در مسابقات جهانی پیشکسوتان بازتاب پیدا می‌کند؟ آن هم در شرایطی که علیرضا پورسلمان، رئیس فعلی فدراسیون خودش زمانی داور بوده و به خوبی می‌داند که تفاوت مسابقات جوانان و پیشکسوتان چیست.

انتظار می‌رود فدراسیون شمشیربازی با نگاهی یکسان و منصفانه، دستاوردهای همه اعضای خانواده این رشته را منعکس کند، چراکه تلاش و موفقیت داوران زن نیز به اندازه دیگر همکارانشان شایسته دیده‌شدن است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

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