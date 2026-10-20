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توضیحات تازه رضا شفیعی‌جم درباره بیماری‌اش

رضا شفیعی‌جم با انتشار ویدیویی، درباره وضعیت جسمانی خود توضیح داد و از بهبود حالش خبر داد. او گفت چند روز پیش، در جریان فیلم‌برداری، او و همکارش به ویروسی مبتلا شدند که باعث بدحالی شدیدشان شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۵۲
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توضیحات تازه رضا شفیعی‌جم درباره بیماری‌اش

به گزارش تابناک؛ رضا شفیعی‌جم با انتشار ویدیویی، درباره وضعیت جسمانی خود توضیح داد و از بهبود حالش خبر داد. او گفت چند روز پیش، در جریان فیلم‌برداری، او  و همکارش به ویروسی مبتلا شدند که باعث بدحالی شدیدشان شد.

شفیعی‌جم با اشاره به مراجعه به بیمارستان و تجربه دشوار درمان، تأکید کرد که خوشبختانه حالش بهتر شده است. او همچنین با لحنی صمیمی و شوخ‌طبعانه از کادر درمان یاد کرد و به مخاطبانش اطمینان داد که حالش خوب است.

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رضا شفیعی‌جم وضعیت جسمانی بیمارستان
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