انتقال رضا شفیعی جم به بیمارستان در جریان ضبط + عکس

بازیگر سینما و تلویزیون، در جریان تصویربرداری سریال زیر درختان شهر دچار تروما شد.

به گزارش تابناک، رضا شفیعی جم، بازیگر سینما و تلویزیون، در جریان تصویربرداری و ضبط سریال «زیر درختان شهر» دچار تروما شد و برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت.

این اتفاق در حالی رخ داده است که مراحل تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی در جریان بوده و خبر بدحالی یکی از بازیگران، توجه‌ها را به پشت صحنه این سریال جلب کرده است.