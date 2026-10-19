En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

انتقال رضا شفیعی جم به بیمارستان در جریان ضبط + عکس

بازیگر سینما و تلویزیون، در جریان تصویربرداری سریال زیر درختان شهر دچار تروما شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۸۹
| |
1582 بازدید
رضا شفیعی جم

به گزارش تابناک، رضا شفیعی جم، بازیگر سینما و تلویزیون، در جریان تصویربرداری و ضبط سریال «زیر درختان شهر» دچار تروما شد و برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت.

این اتفاق در حالی رخ داده است  که مراحل تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی در جریان بوده و خبر بدحالی یکی از بازیگران، توجه‌ها را به پشت صحنه این سریال جلب کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا شفیعی جم بازیگر آسیب تروما فیلمبرداری تصویربرداری سریال
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رضا شفیعی جم: به خاک سیاه نشستم!
خشم رضا شفیعی‌جم به ویدیوی جدایی از همسرش
خانم حاشیه ساز برای رضا شفیعی جم
رضا شفیعی جم: اگر خود کمبوجیه بود، رفیق می‌شدیم!
واکنش بامزه رضا شفیعی جم به قیمت نجومی گوجه سبز+ فیلم
عکس: پارسا پیروزفر و حسن معجونی در زمان دانشجویی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۴۲ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s4P
tabnak.ir/005s4P