پایان فیلمبرداری «وقتی بزرگ شدی»
به گزارش تابناک به نقل از مشاور رسانهای پروژه؛ فیلم کوتاه «وقتی بزرگ شدی» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برازنده و تهیهکنندگی مصطفی عباسنژاد، پس از پایان فیلمبرداری، وارد مراحل فنی و پس از تولید شد.
«وقتی بزرگ شدی» داستان کودکی است که بزرگ شدن شرط رسیدن به خواستههایش است؛ اما ترک شدن از سوی مادر با همین بهانه، او را در موقعیتی دشوار میان تلاش برای اثبات بزرگ بودن و حفظ دنیای کودکانهاش قرار میدهد. این فیلم با تمرکز بر جهان ذهنی کودک، به تقابل میان رویاهای کودکانه و بار سنگین مسئولیتهایی میپردازد که پیش از موعد بر دوش او قرار میگیرند.
فاطمه برازنده، نویسنده و کارگردان این فیلم، کارشناس ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر و دانشآموخته انجمن سینمای جوان است. از دیگر سوابق او میتوان به نگارش نمایشنامه «چهارشنبه آخرین روز هفته»، مشاوره فیلمنامه، نگارش چندین فیلمنامه انیمیشن و فیلم کوتاه و دستیاری نویسنده در یک سریال تلویزیونی اشاره کرد.
پرسام همتیان، سیما خانوکیلی، شیما عارف و مصطفی عباسنژاد در این اثر هنری به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل «وقتی بزرگ شدی» میتوان به: مجری طرح: حسین محروقی، مشاور کارگردان: حسین قربانی، مدیر برنامهریزی و دستیار کارگردان: شیما عارف، دستیار دوم کارگردان: یگانه جعفری، منشی صحنه: معصومه ویلان، بازیگردان: سید رضا عظیمی، مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، سرپرست گروه و دستیار اول فیلمبرداری: اشکان عباسی، دستیاران فیلمبردار: امیر متقی و علی چغازردی، صدابردار: کورش فرجاد، طراح صحنه و لباس: لیلی رضایی، دستیار صحنه: محمدامین منصفنژاد، گریم: حجت موسوی، عکاس: فاطمه قائدینیا، مدیر تولید: پارسا یزدان، دستیاران تولید: سروش صفایی، معین مرادی، امیرحسین دهقان، مسئول دوربین: حسین طهماسبی، مسئول سینه موبیل: مصطفی خدابندهلو و مشاور رسانهای: سید محمدصادق سیادت اشاره کرد.
با پایان فیلمبرداری، «وقتی بزرگ شدی» وارد مراحل فنی و پس از تولید شده و پس از آمادهسازی نهایی، مسیر خود را برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی آغاز خواهد کرد.