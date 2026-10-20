سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور خبر داد. سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کردک‌امروز برای برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

این شرایط برای برخی نواحی ایلام و در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق استان اصفهان، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هم دور از انتظار نیست.

در پنج روز آینده وزش باد شدید در بعضی ساعات در نوار شرقی کشور ادامه خواهد داشت.

سه‌شنبه و چهارشنبه دریای خزر مواج است.