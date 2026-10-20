پیشبینی رگبار و رعدوبرق در شمال و شمالغرب کشور
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استانهای شمال و شمالغرب کشور خبر داد. سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و وزش باد شدید در استانهای شمال و شمالغرب کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کردکامروز برای برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشود.
این شرایط برای برخی نواحی ایلام و در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق استان اصفهان، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هم دور از انتظار نیست.
در پنج روز آینده وزش باد شدید در بعضی ساعات در نوار شرقی کشور ادامه خواهد داشت.
سهشنبه و چهارشنبه دریای خزر مواج است.
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