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تهدید دوباره ترامپ: ضربات بسیار سختی به ایران وارد می‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تهدیدآمیز مدعی شد واشنگتن قصد دارد فشارهای اقتصادی و نظامی علیه ایران را افزایش دهد و «ضربات بسیار سختی» به کشورمان وارد کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۳
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از عزیمت به کانزاس در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد: طبق مشاهدات ما، روسیه هیچ کاری برای ایران انجام نداده است و من فکر می‌کنم این نکته بسیار مثبتی است.

او مدعی شد: داریم ضربات سنگینی به ایران وارد می‌کنیم. بابت وضوع ایران و گازوئیل در حال مذاکره با روسیه هستم.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با روسیه، چین و اوکراین گفت: اگر پوتین و شی جین پینگ خواهان  نشست سه جانبه در چین هستند، مایلم این کار را انجام دهم. وقت آن رسیده که شخص دیگری به نمایندگی از اوکراین  وارد مذاکره با روسیه شود. ما به اوکراین خیلی چیزها دادیم. آن‌ها چیزی به ما نداده‌اند.

او ادعا کرد: روسیه می‌توانست کمک‌های بسیار بیشتری به ایران بکند. روسیه کمک بسیار ناچیزی به ایران کرده است. چین هم می‌توانست کمک‌های بسیار بیشتری به ایران بکند. وقتی چین کمک چندانی به ایران نمی‌کند، شاید اصلاً هیچ کمکی نمی‌کند، و روسیه هم کمک بسیار ناچیزی به ایران می‌کند، من این وضعیت را اتفاقی بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم.

 

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آمریکا ترامپ ایران جنگ تهدید
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