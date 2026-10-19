در پی بازداشت ۱۸۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه طی روز گذشته، امانوئل ماکرون امروز در حالی وارد کویت شده که کشورش همچنان با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست.

فرانسه در التهاب، ماکرون در کویت

به گزارش تابناک؛ در بحبوحه اعتراضات اخیر فرانسوی، رئیس‌جمهور این کشور سفر منطقه‌ای به کشور‌های حوزه خلیج فارس را آغاز کرد.

ماکرون امروز دوشنبه با امیر کویت دیدار کرد و قرار است پس از پایان این سفر به امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز برود.

طبق اعلام کاخ الیزه، قرار است سفر دوره‌ای رئیس‌جمهور فرانسه به این منطقه در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) به پایان برسد.

طبق گزارش الجزیره، انتظار می‌رود تمرکز رایزنی‌های ماکرون در گفت‌و‌گو‌ها با رهبران کشور‌های حوزه خلیج فارس روی «وضعیت تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار‌های انرژی» باشد.

منبع: فارس