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مخالفت دفتر رهبرشهید با تغییر نام اماکن باسابقه به نام ایشان

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در پاسخی رسمی به نامه شهرداری مشهد اعلام کرد با نامگذاری مکان‌هایی که دارای نام رایج و باسابقه هستند، به نام حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه موافقت ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۴۴
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نامه دفتر رهبر شهید انقلاب



 به گزارش تابناک، در پی درخواست‌ها و پیگیری‌های مسئولان در سراسر کشور برای نامگذاری خیابان‌ها و اماکن به نام رهبر شهید انقلاب، در آخرین مکاتبات انجام‌شده، پیشنهاد شهردار مشهد برای نامگذاری خیابان‌های کوهسنگی و دانشگاه این شهر به نام ایشان در نامه ای به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب واصل شده است

 این دفتر در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرده: «این دفتر، با نامگذاری مکان‌های دارای نامِ رایج و باسابقه، به اسم مبارک امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزّکیّه موافقت ندارد.»

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