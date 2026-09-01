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روایتی تازه از حضور رهبر انقلاب در شب تدفین «امام شهید» + فیلم

عباس حیدرزاده در مراسم میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از حضور طولانی‌مدت مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در شب تدفین امام شهید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۵۲
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3761 بازدید
رواق دارالذکر

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «عباس حیدرزاده» مداح مطرح قمی با نقل از تولیت آستان قدس رضوی گفت: مقام معظم رهبری از نیمه‌شب تا ساعت ۷ صبح در حرم حضور داشتند و نماز صبح نیز به امامت ایشان اقامه شد.

حیدرزاده با تأکید بر سلامت کامل رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان بیش از ۲۰ دقیقه در کنار مقبره امام شهید حضور داشتند. تحمل شرایطی که فرد همزمان شاهد تدفین پدر، همسر، خواهر و خواهرزاده خود باشد، برای هر انسانی بسیار سنگین و دشوار است.

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رهبر انقلاب امام شهید مداح تولیت آستان قدس رضوی تدفین
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