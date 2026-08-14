قالیباف: برای من حکم، حکم ولایت و رهبری است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام شهید ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، مقاومت، عقلانیت و استکبارستیزی آشنا کرد.

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر جمعه - ۲۳ مرداد - در نشستی با جمعی از نخبگان فرهنگی کشور اظهار داشت: با همه وجودم می‌گویم که برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست، حکم، حکم ولایت و رهبری است.

قالیباف افزود: یاد کنیم از امام شهیدمان؛ کسی که با گفتارش، با رفتارش و با عملش، به همه ما آموخت، آموزش داد، تربیت کرد و گام‌به‌گام هدایت کرد.