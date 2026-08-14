صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قالیباف: برای من حکم، حکم ولایت و رهبری است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام شهید ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، مقاومت، عقلانیت و استکبارستیزی آشنا کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۰۴
| |
4567 بازدید
|
۱
 
محمد باقر قالیباف
به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر جمعه - ۲۳ مرداد - در نشستی با جمعی از نخبگان فرهنگی کشور اظهار داشت: با همه وجودم می‌گویم که برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست، حکم، حکم ولایت و رهبری است.
 
قالیباف افزود: یاد کنیم از امام شهیدمان؛ کسی که با گفتارش، با رفتارش و با عملش، به همه ما آموخت، آموزش داد، تربیت کرد و گام‌به‌گام هدایت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: او بود که ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، قیام، مبارزه، استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی، مقاومت، وحدت، عقلانیت، عدالت و معنویت آشنا کرد و به ما آموزش داد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اینها، به ما آموخت فکر کنیم؛ به ما محبت و گذشت را آموخت؛ روش زندگی را به ما آموخت. او به ما کار تشکیلاتی و خودباوری و مردم‌سالاری یاد داد

رییس قوه مقننه تصریح کرد: من با همه وجودم، این را می‌گویم و باورم این است که برای من امام کبیرمان و بین امام شهیدمان و امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی فرقی ندارند؛ حکم، حکم ولایت است، حکم، حکم رهبری است.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نخبگان فرهنگی امام شهید رهبر معظم انقلاب اسلامی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای اصلاح پست ترامپ در توییتر از زبان قالیباف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسین شفیعی پنجکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
11
1
پاسخ
احسنت بر شما ای یادگار دوران نورانی دفاع مقدس
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pWa
tabnak.ir/005pWa