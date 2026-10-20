برگزاری نمایشگاه اکسپو و جام جهانی فوتبال نشان امنیت برای عربستان نیست/ زنان سعودی باید بتوانند قهوه لاته بنوشند!

ناتوانی‌های مکرر در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مانند فرودگاه، برای عربستان امری بی‌سابقه است.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله‌ای به بررسی تاثیر جنگ یمن و حملات تلافی جویانه انصارالله به عربستان پرداخته است که در ادامه آمده است.

ریاض — حتی در شرایطی که موشک‌های حوثی‌ها (انصارالله یمن) بر سر عربستان سعودی فرود می‌آیند، آرامشی وهم‌آلود بر ریاض حاکم است.

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خیابان ملک فهد، شریان اصلی پایتخت، مملو از ترافیک است. زنان خوش‌پوش در کافه‌های فرانسوی چای ماچای ژاپنی می‌نوشند و برند‌های آمریکاییِ طراحان مد از زیر عبای آنها به چشم می‌خورد.

در نگاه اول، ریاض شهری است که زندگی در آن طبق روال عادی جریان دارد؛ کلان‌شهری پرجنب‌وجوش که در حال تثبیت جایگاه خود است.

یک ناظر خارجی شاید هرگز حدس نزند که فرودگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شده، مدارس و بسیاری از ادارات به فعالیت از راه دور روی آورده‌اند، یا اینکه شب گذشته با هشدار‌های متنی و صدای انفجار‌های پیاپی ناشی از رهگیری موشک‌ها از خواب بیدار شدیم

یک ناظر خارجی شاید هرگز حدس نزند که فرودگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شده، مدارس و بسیاری از ادارات به فعالیت از راه دور روی آورده‌اند، یا اینکه شب گذشته با هشدار‌های متنی و صدای انفجار‌های پیاپی ناشی از رهگیری موشک‌ها از خواب بیدار شدیم.

تنها در سه روز، فرودگاه بین‌المللی ریاض نه یک بار، بلکه سه بار هدف حمله قرار گرفت. این حملات دست‌کم ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت؛ آن هم با وجود گسترش شبکه شرکای امنیتی عربستان و تعهدات متعدد برای کمک نظامی. بااین‌حال، سعودی‌ها دهه‌ها برای تحقق عربستان جدید انتظار کشیده‌اند و حاضر نیستند به‌آسانی از رؤیای خود دست بکشند.

دوستان جدید، مشکلات قدیمی

عربستان سعودی در دهه گذشته تلاش کرده است نه‌تنها اقتصاد خود، بلکه روابط دیپلماتیک و امنیتی‌اش را نیز متنوع کند. در شرایطی که روابط این کشور با ایالات متحده دستخوش نوسان بوده و همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس به‌تدریج از همکاری به‌سوی رقابت حرکت کرده‌اند، ریاض به دنبال شرکای دیگری رفته است.

عربستان گام‌های دیپلماتیک قابل‌توجهی برای نزدیک‌شدن به چین و روسیه برداشته و در پی احیای توافق‌های دفاعی با فرانسه، ایتالیا و بریتانیا بوده است تا این همکاری‌ها را در کنار حمایت آمریکا قرار دهد.

در تازه‌ترین تحول، عربستان سعودی توافق پرسر‌وصدای مکه را با پاکستان و ترکیه منعقد کرد. این توافق که در ماه اوت امضا شد، پیمانی با ساختاری شبیه ناتو، اما محدودتر، است که بر اساس آن حمله به یک کشور، حمله به همه کشور‌های عضو تلقی می‌شود. هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی و نشان‌دادن تغییر جهت راهبردی عربستان بود.

بااین‌حال، تنها دو ماه بعد، حملات حوثی‌ها به عربستان این توافق را با نخستین آزمون واقعی روبه‌رو کرد. تاکنون، تأثیر آن چندان چشمگیر نبوده است.

پاکستان چند ماه پیش از امضای توافق، حدود هشت هزار نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده، پهپاد‌ها و یک سامانه پدافند هوایی ساخت چین را در عربستان مستقر کرده بود. روز پس از حملات، اسلام‌آباد وعده داد نیرو‌های بیشتری اعزام کند؛ اما مشخص نکرد که تعداد این نیرو‌ها چقدر خواهد بود و تاکنون نیز علناً اعزام نیرو به یمن را منتفی دانسته است.

با وجود اظهارات قاطع در حمایت از عربستان، هیچ‌یک از این دو کشور پاکستان و ترکیه حاضر نیستند به یک کارزار نظامی گسترده‌تر در یمن بپیوندند

ترکیه نیز تجهیزات پدافند هوایی، اطلاعات نظامی، پهپاد‌ها و دیگر کمک‌های فنی را در اختیار عربستان قرار می‌دهد؛ بااین‌حال، پارلمان ترکیه هنوز این توافق را تصویب نکرده است. با وجود اظهارات قاطع در حمایت از عربستان، هیچ‌یک از این دو کشور حاضر نیستند به یک کارزار نظامی گسترده‌تر در یمن بپیوندند. همچنین، هنوز روشن نیست که کمک‌های آنها تا چه اندازه در ساختار جامع پدافند هوایی عربستان ادغام شده است.

حمایت آمریکا؛ گسترده، اما بدون تضمین امنیتی

در همین حال، حمایت ایالات متحده گسترده و عمیق است؛ مقام‌های آمریکایی نیز به‌سرعت این موضوع را یادآوری می‌کنند. واشنگتن تسلیحات، آموزش، پشتیبانی فنی و اطلاعات نظامی در اختیار عربستان قرار می‌دهد؛ کمک‌هایی که حیاتی و در واقع جایگزین‌ناپذیر هستند. سامانه‌های پاتریوت و سامانه دفاع موشکی ارتفاع بالای منطقه‌ای (THAAD) که آمریکا در اختیار عربستان گذاشته، از ارکان اصلی دفاع موشکی این کشور محسوب می‌شوند.

در دو سال گذشته، واشنگتن حمایت خود را افزایش داده است. برای نمونه، در ماه مه ۲۰۲۵، آمریکا از یک بسته فروش تسلیحاتی دفاعی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار خبر داد.

شش ماه بعد، دو کشور توافق‌نامه دفاع راهبردی دیگری امضا کردند. در آغاز سال جاری میلادی نیز واشنگتن رسماً عربستان سعودی را به‌عنوان یکی از متحدان اصلی خود در خارج از پیمان ناتو معرفی کرد.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این اقدامات به معنای ارائه یک تضمین الزام‌آور امنیتی از سوی آمریکا نیست. با افزایش حملات حوثی‌ها و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، این تفاوت برای عربستان هزینه جانی در پی دارد.

اروپا نیز نقش محدودی ایفا می‌کند؛ نقشی که آن هم بسیار کمتر از یک تضمین امنیتی است. در عوض، چند کشور اروپایی کمک‌های تخصصی ارائه کرده‌اند. ایتالیا، در کنار آمریکا، سامانه‌های پدافند هوایی را در عربستان مستقر کرده است. فرانسه استقرار نیرو در ینبع را برای دفاع از زیرساخت‌های انرژی آغاز کرده و بریتانیا نیز خدمات سوخت‌رسانی هوایی به هواپیما‌های نظامی را ارائه می‌دهد.

این اقدامات با تلاش‌های آمریکا نیز هماهنگ شده‌اند.

با وجود تمام این حمایت‌ها، عربستان سعودی در سال‌های اخیر با برخی از مرگبارترین حملات حوثی‌ها در خاک خود روبه‌رو شده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که عربستان از نظر تجهیزات نظامی، پس از اسرائیل، بهترین توانمندی نظامی منطقه را در اختیار دارد. پس چرا موشک‌ها همچنان از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کنند؟

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که عربستان از نظر تجهیزات نظامی، پس از اسرائیل، بهترین توانمندی نظامی منطقه را در اختیار دارد. پس چرا موشک‌ها همچنان از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کنند؟

این حملات این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا سامانه‌های فرماندهی و کنترل عربستان در برابر حجم بالای تهدید‌ها دچار اختلال یا ناتوانی شده‌اند. برخی گزارش‌ها نیز به پیچیده‌ترشدن حملات حوثی‌ها و توانایی آنها برای عبور از سامانه‌های راداری و موشک‌های رهگیر اشاره می‌کنند.

حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی نیز مصون از خطا نیستند؛ همان‌طور که نفوذ حماس به حریم هوایی اسرائیل در جریان جنگ غزه نشان داد. بااین‌حال، ناتوانی‌های مکرر در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مانند فرودگاه، برای عربستان امری بی‌سابقه است.

به نظر می‌رسد اوضاع احتمالاً وخیم‌تر نیز خواهد شد. در ماه سپتامبر، شش ماه پس از حمله ایران به سفارت آمریکا در ریاض، گزارش شد که عربستان در شرایط کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کرده است سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری در این کشور مستقر کنند. هیچ‌یک از این کشور‌ها با درخواست عربستان موافقت نکردند. کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر خود آمریکا نیز این مشکل را تشدید می‌کند.

محدودیت اصلی شرکای امنیتی عربستان چیست؟

تاکنون، همه مشارکت‌های امنیتی عربستان با یک محدودیت اساسی روبه‌رو بوده‌اند: هیچ‌یک از شرکای این کشور حاضر نشده‌اند، دست‌کم به‌طور علنی، در عملیات تهاجمی در داخل یمن شرکت کنند.

ریاض هم‌اکنون با انجام حملات هوایی از عملیات زمینی نیرو‌های دولت یمن علیه حوثی‌ها حمایت می‌کند؛ عملیاتی که در پنجم اکتبر اعلام شد. آمریکا اطلاعات نظامی فراهم می‌کند و پاکستان و ترکیه نیز تجهیزات در اختیار طرف سعودی قرار می‌دهند.

هر یک از این کشور‌ها آمادگی دارند در دفاع از خاک عربستان کمک کنند، اما تمایل چندانی به مشارکت در تهاجم زمینی ندارند. این مسئله مشکل‌ساز است، زیرا حمایت دفاعی به‌تنهایی نمی‌تواند توانایی حوثی‌ها برای انجام حملات بعدی را از بین ببرد

هر یک از این کشور‌ها آمادگی دارند در دفاع از خاک عربستان کمک کنند، اما تمایل چندانی به مشارکت در تهاجم زمینی ندارند. این مسئله مشکل‌ساز است، زیرا حمایت دفاعی به‌تنهایی نمی‌تواند توانایی حوثی‌ها برای انجام حملات بعدی را از بین ببرد.

البته این وضعیت ممکن است تغییر کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که موضوع پیوستن به حملات عربستان علیه حوثی‌ها را «بررسی خواهد کرد». اما با توجه به اینکه او انجام حملات بیشتر علیه ایران را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای منتفی دانسته، بعید به نظر می‌رسد که آمریکا پیش از آن زمان جبهه نظامی دیگری در منطقه باز کند.

بااین‌همه، حتی اقدام نظامی نیز به‌تنهایی بعید است تهدید را برطرف کند. حوثی‌ها دهه‌ها فشار نظامی را پشت سر گذاشته‌اند و همچنان کنترل بخش قابل‌توجهی از خاک یمن را در اختیار دارند. آنها در ماه سپتامبر توانستند دامنه نفوذ خود بر تنگه باب‌المندب را نیز گسترش دهند.

این گروه در مقایسه با عربستان چیز چندانی برای از دست دادن ندارد؛ درحالی‌که تصویر عربستان به‌عنوان کشوری باثبات، نقشی محوری در تحول اقتصادی آن ایفا می‌کند.

آیا گسترش مشارکت‌های امنیتی می‌تواند امنیت موردنظر عربستان را تأمین کند؟

پاسخ کوتاه این است: به‌تنهایی، خیر.

ریاض باید از صرفاً جمع‌آوری و گسترش مشارکت‌های امنیتی فراتر برود و بر ادغام و هماهنگ‌کردن آنها تمرکز کند؛ از جمله از طریق ایجاد سازوکار‌های هماهنگی قوی‌تر.

عربستان همچنین باید به‌طور روشن بداند که هر شریک در صورت حمله به این کشور، دقیقاً حاضر است چه اقداماتی انجام دهد؛ نه اینکه تنها به اظهارات دیپلماتیک کلی و مبهم تکیه کند.

از سوی دیگر، واشنگتن باید بازیابی توانمندی‌های دفاعی خود و متحد کلیدی‌اش در خلیج فارس را در اولویت قرار دهد. آمریکا همچنین باید با کمک به عربستان برای هماهنگ‌سازی و ادغام شبکه رو‌به‌گسترش شرکای امنیتی‌اش، رهبری مؤثرتری در منطقه نشان دهد.

در نهایت، بعید است تهدید ناشی از حوثی‌ها و ایران صرفاً از طریق نظامی برطرف شود. امنیت پایدار عربستان به ترکیبی از بازدارندگی و دیپلماسی نیاز دارد

در نهایت، بعید است تهدید ناشی از حوثی‌ها و ایران صرفاً از طریق نظامی برطرف شود. امنیت پایدار عربستان به ترکیبی از بازدارندگی و دیپلماسی نیاز دارد.

عربستان تاکنون در متنوع‌سازی شرکای امنیتی خود موفق بوده است؛ اما چالش دشوارتر، تبدیل این دستاورد‌های دیپلماتیک به امنیت واقعی در میدان است.

اگر قرار است دوره تجربه‌گرایی و گشایش عربستان با همین سرعت ادامه پیدا کند، ریاض باید امنیت شهروندان خود و همچنین اتباع خارجی‌ای را که امیدوار است به این کشور جذب کند، تضمین کند.

این امنیت نه‌فقط برای میزبانی رویداد‌های بزرگی مانند نمایشگاه اکسپو و جام جهانی فوتبال ضروری است، بلکه اهمیت آن در این است که زنان و مردان جوان سعودی بتوانند همچنان هنگام غروب خورشید بر فراز بیابان، قهوه لاته بنوشند، از زندگی لذت ببرند و آینده‌ای بسازند که تا همین چندی پیش تصور آن نیز دشوار بود.