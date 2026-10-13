درگیری‌های تازه در منطقه حریب در جنوب استان مأرب یمن، اهمیت راهبردی این منطقه و شکنندگی خطوط نبرد میان انصارالله و نیرو‌های وابسته به عربستان را برجسته کرده است.

خسارت سنگین انصارالله یمن به مزدوران سعودی در جنوب مأرب؛ اهمیت استان مأرب در معادلات نظامی و اقتصادی

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، درگیری‌های شدیدی روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر، در شمال منطقه حریب استان مأرب میان نیرو‌های انصارالله یمن (نیرو‌های صنعا) و نیرو‌های وابسته به عربستان رخ داد.

نیرو‌های وابسته به عربستان با پشتیبانی هوایی و از مسیر مناطق بیابانی تلاش کردند به مواضع نیرو‌های انصارالله نزدیک شوند، اما با مقاومت طرف مقابل مواجه شدند.

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مواضعی در مناطق جبل زجّار، الهنا، المقیلات و جبل الحجله از نقاط درگیر عنوان شده‌اند. همچنین گفته شده است که نیرو‌های انصارالله از مواضع خود در جبل الرضاه و ثماد دست به مانور جناحی زده و نیرو‌های مهاجم را در معرض محاصره قرار داده‌اند.

یمن پرس شمار کشته‌ها و مجروحان نیرو‌های وابسته به عربستان را در این درگیری‌ها مجموعاً ۱۳ نفر اعلام کرده است. این رسانه همچنین از حملات هوایی عربستان به مناطقی در اطراف عقبه الحجله و جبل زجار و حملات توپخانه‌ای به برخی مناطق بیابانی خبر داده است.

چرا جنوب مأرب اهمیت راهبردی دارد؟

اهمیت درگیری‌های جنوب مأرب را باید در جایگاه این استان در معادلات نظامی و اقتصادی یمن جست‌و‌جو کرد.

مأرب در شرق و شمال‌شرق صنعا قرار دارد و به‌دلیل برخورداری از منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی و ارتباط با مسیر‌های ارتباطی مناطق مرکزی و شرقی یمن، یکی از کانون‌های مهم رقابت میان طرف‌های درگیر به شمار می‌رود.

منطقه حریب نیز به‌واسطه موقعیت خود در جنوب استان، در پیوند با محور‌های عملیاتی استان شبوه و مسیر‌های منتهی به بخش‌های دیگر مأرب اهمیت دارد.

هرگونه پیشروی یا عقب‌نشینی در این محدوده می‌تواند بر امنیت خطوط پشتیبانی، امکان جابه‌جایی نیرو‌ها و آرایش دفاعی طرفین تأثیر بگذارد.

برای نیرو‌های انصارالله، فشار بر مواضع رقیب در جنوب مأرب می‌تواند با هدف محدود کردن تحرکات نظامی نیرو‌های دولت مورد حمایت عربستان و جلوگیری از تثبیت مواضع آنان دنبال شود.

در مقابل، نیرو‌های وابسته به دولت تحت الحمایه عربستان نیز تلاش می‌کنند از این محور برای حفظ یا گسترش حضور خود و افزایش فشار بر مواضع انصارالله استفاده کنند.

هم‌زمانی درگیری‌های مأرب با تشدید جنگ در یمن

تحولات مأرب در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر، درگیری‌ها در چندین جبهه یمن شدت گرفته است. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، در نشست شورای امنیت در ۱۷ مهر ۱۴۰۵، نسبت به بازگشت این کشور به جنگی گسترده هشدار داد و از گسترش درگیری‌ها در چندین جبهه خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، پس از پیشروی‌های انصارالله در مناطق ساحلی و اطراف باب‌المندب، نبرد‌ها در ارتفاعات غرب و جنوب تعز و مناطق مجاور لحج شدت گرفته است.

هم‌زمان، دولت مورد حمایت عربستان از آغاز عملیات ضدحمله برای بازپس‌گیری برخی مناطق خبر داده و درگیری‌ها در استان‌های مأرب، جوف و حجه نیز افزایش یافته است.

این تحولات نشان می‌دهد که درگیری‌های جنوب مأرب را نمی‌توان صرفاً یک برخورد محدود و جدا از تحولات دیگر جبهه‌ها ارزیابی کرد. افزایش فشار نظامی در چند محور می‌تواند بر نحوه توزیع نیروها، اولویت‌بندی عملیات و میزان توان طرفین برای حفظ مواضع خود تأثیر بگذارد.

چشم‌انداز درگیری‌ها در مأرب

ادامه درگیری‌ها در جنوب مأرب می‌تواند این منطقه را به یکی از محور‌های مهم تحولات نظامی یمن در روز‌های پیش رو تبدیل کند. در صورت تداوم حملات متقابل، هر دو طرف ناچار خواهند بود بخشی از ظرفیت نظامی خود را برای حفظ مواضع، تأمین خطوط پشتیبانی و جلوگیری از نفوذ رقیب به کار گیرند.

از سوی دیگر، گسترش جنگ در چند جبهه می‌تواند هزینه‌های انسانی و اقتصادی درگیری را افزایش دهد و شرایط امنیتی مناطق مسکونی را دشوارتر کند.

در مجموع، حمله در جنوب مأرب را باید بخشی از روند تشدید رقابت نظامی در یمن دانست؛ روندی که اهمیت آن نه فقط به آمار اولیه تلفات، بلکه به توان طرفین برای حفظ مواضع و اثرگذاری بر خطوط پشتیبانی بستگی دارد.