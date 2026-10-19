En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

یادگاری‌های مسی در اعتراضات پاریس ربوده شد+عکس

در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در پاریس، پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا و بازوبند کاپیتانی امضاشده لیونل مسی که در یک موزه فوتبال نگهداری می‌شد، به سرقت رفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۱۵
| |
632 بازدید
لیونل مسی

به گزارش تابناک؛ یک پیراهن تیم فوتبال بارسلونا و بازوبند کاپیتانی امضاشده توسط لیونل مسی ستاره آرژانتینی فوتبال جهان در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در شهر پاریس کشور فرانسه به سرقت رفت.

رسانه آرژانتینی «tyc sports» نوشت: این دو یادگاری متعلق به دوران حضور مسی در بارسلونا بود و از یک موزه فوتبال در پایتخت فرانسه به سرقت رفت.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی افرادی با صورت‌های پوشیده را نشان می‌دهد که قاب‌های حاوی این یادگاری‌ها را در خیابان‌های پاریس حمل می‌کنند. یکی از این قاب‌ها حاوی پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا با امضای مسی و دیگری شامل بازوبند کاپیتانی امضاشده این بازیکن بود.

این سرقت در جریان اعتراضاتی رخ داد که با تجمع علیه دولت فرانسه آغاز شد و در ادامه با غارت برخی اماکن، تخریب اموال و درگیری با نیرو‌های امنیتی همراه شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از افراد موسوم به «بلک بلاک» در جریان این ناآرامی‌ها در سرقت این اقلام دست داشته‌اند. با این حال اطلاعات دقیقی درباره هویت عاملان و سرنوشت این دو یادگاری منتشر نشده است.

یادگاری‌های مسی در اعتراضات پاریس ربوده شد

مسی سال‌ها برای بارسلونا به میدان رفت و همراه با این تیم به افتخارات متعددی دست یافت. پیراهن و بازوبند کاپیتانی امضاشده این بازیکن از جمله یادگاری‌های مرتبط با دوران حضور او در فوتبال اسپانیا به شمار می‌روند.

منبع: همشهری آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیونل مسی اعتراضات پاریس پیراهن مسی سرقت
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف مکرون به علت اصلی افزایش قیمت سوخت
عکس: گسترش اعتراضات به ایتالیا
کاندیدای ریاست‌جمهوری فرانسه خواستار استعفای مکرون شد
کاخ الیزه: فرانسه تسلیم خشونت و بی‌نظمی نمی‌شود
آخرین اخبار
پژو ۳۰۰۸ با یک ایراد مونتاژی به فراخوان رفت
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
حمله شدید حسین شمس به منتقدان فوتسال/ همه افتخارات فدراسیون فوتبال برای فوتسال است
واکنش تند مخبر به تهدید ترامپ
جنجال تغییر نام خیابان‌های مشهد بالا گرفت
ساختمان فدراسیون فوتبال به نام شستا؛ ابهام در تلاقی «سکوت» و «های و هوی» + تصویر سند
یادگاری‌های مسی در اعتراضات پاریس ربوده شد+عکس
تشکیل کارگروه حجاب در یک دانشگاه مطرح
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
ایرانیان؛ مردمی که «نشسته» عمر می‌گذرانند/ ۴۰ دقیقه تحرک در پنج ساعت فراغت
در بحران صنعت ساختمان، مارکتینگ به چه کار می‌آید؟
LNG و آمار‌هایی که فاش شد!/ نشت متان؛ سوراخ پنهان گاز ایران؟
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه؛ آخرین نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله
علی‌نژاد: موانع پیشرفت زنان در ورزش ایران از میان رفته است
نتایج نهایی آزمون کارشناسی‌ ارشد اعلام شد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۳ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۵۸ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۱ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s3D
tabnak.ir/005s3D