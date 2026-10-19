در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در پاریس، پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا و بازوبند کاپیتانی امضاشده لیونل مسی که در یک موزه فوتبال نگهداری می‌شد، به سرقت رفت.

به گزارش تابناک؛ یک پیراهن تیم فوتبال بارسلونا و بازوبند کاپیتانی امضاشده توسط لیونل مسی ستاره آرژانتینی فوتبال جهان در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در شهر پاریس کشور فرانسه به سرقت رفت.

رسانه آرژانتینی «tyc sports» نوشت: این دو یادگاری متعلق به دوران حضور مسی در بارسلونا بود و از یک موزه فوتبال در پایتخت فرانسه به سرقت رفت.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی افرادی با صورت‌های پوشیده را نشان می‌دهد که قاب‌های حاوی این یادگاری‌ها را در خیابان‌های پاریس حمل می‌کنند. یکی از این قاب‌ها حاوی پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا با امضای مسی و دیگری شامل بازوبند کاپیتانی امضاشده این بازیکن بود.

این سرقت در جریان اعتراضاتی رخ داد که با تجمع علیه دولت فرانسه آغاز شد و در ادامه با غارت برخی اماکن، تخریب اموال و درگیری با نیرو‌های امنیتی همراه شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از افراد موسوم به «بلک بلاک» در جریان این ناآرامی‌ها در سرقت این اقلام دست داشته‌اند. با این حال اطلاعات دقیقی درباره هویت عاملان و سرنوشت این دو یادگاری منتشر نشده است.

مسی سال‌ها برای بارسلونا به میدان رفت و همراه با این تیم به افتخارات متعددی دست یافت. پیراهن و بازوبند کاپیتانی امضاشده این بازیکن از جمله یادگاری‌های مرتبط با دوران حضور او در فوتبال اسپانیا به شمار می‌روند.

منبع: همشهری آنلاین