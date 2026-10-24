دزدی از مسافران اتوبوس در ایرانشهر

به گزارش تابناک؛ سارقان غروب جمعه به وسایل شخصی چند مسافر اتوبوس در ایرانشهر دستبرد زدند. این سرقت غروب جمعه رخ داد و دزدان وسایل شخصی چند مسافر اتوبوس را دزدیدند.

در همین پیوند نیروی انتظامی از پیگیری ویژه پلیس برای بررسی ابعاد دزدی رخ داده و شروع اقدامات لازم برای دستگیری دزدان خبر داد.

قاسم اسماعیل‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر اظهار کرد: اقدامات لازم برای بررسی ابعاد سرقت رخ داده و شناسایی عوامل آن در حال انجام است و پلیس موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

منبع: رکنا