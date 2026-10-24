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دزدی از مسافران اتوبوس در ایرانشهر

غروب جمعه برای چند مسافر اتوبوس در ایرانشهر با سرقت وسایل شخصی‌شان همراه شد؛ حادثه‌ای که با واکنش پلیس روبه‌رو شده و تلاش‌ها برای شناسایی سارقان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۳
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اتوبوس

به گزارش تابناک؛ سارقان غروب جمعه به وسایل شخصی چند مسافر اتوبوس در ایرانشهر دستبرد زدند. این سرقت غروب جمعه رخ داد و دزدان وسایل شخصی چند مسافر اتوبوس را دزدیدند.

در همین پیوند نیروی انتظامی از پیگیری ویژه پلیس برای بررسی ابعاد دزدی رخ داده و شروع اقدامات لازم برای دستگیری دزدان خبر داد.

قاسم اسماعیل‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر اظهار کرد: اقدامات لازم برای بررسی ابعاد سرقت رخ داده و شناسایی عوامل آن در حال انجام است و پلیس موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

منبع: رکنا

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اتوبوس سرقت ایرانشهر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
1
پاسخ
یعنی راهزنی یا توی اتوبوس دزدی رخ داده
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