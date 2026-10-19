En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا
دو قطعه در سپر جلو، دردسر تازه پژو

پژو ۳۰۰۸ با یک ایراد مونتاژی به فراخوان رفت

پژو ۱٬۲۹۹ دستگاه ۳۰۰۸ مدل ۲۰۲۶ را به‌دلیل نصب اشتباه قطعات هدایت هوا فراخوانده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۰۸
| |
1464 بازدید
|
۲

پژو ۳۰۰۸ با یک ایراد مونتاژی به فراخوان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ماشین کلیک،ماجرا از جایی شروع می‌شود که شاید کمتر کسی موقع خرید خودرو به آن توجه کند؛ قطعاتی که پشت جلوپنجره و سپر قرار گرفته‌اند و قرار است هوا را به مسیر درست برسانند. پژو حالا به‌دلیل نصب نادرست همین قطعات، برای بخشی از خودروهای ۳۰۰۸ مدل ۲۰۲۶ فراخوان صادر کرده است؛ ایرادی که ممکن است جریان هوای لازم برای خنک‌کاری موتور و سامانه باتری ۴۸ ولتی را محدود کند و عملکرد خودرو را پایین بیاورد.
طبق اطلاعات منتشرشده در آلمان، ۱٬۲۹۹ دستگاه پژو ۳۰۰۸ تولیدشده بین ۲۹ ژوئن تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ در محدوده این فراخوان قرار دارند. راهکار اعلام‌شده هم تعویض موتور یا باز کردن مجموعه پیچیده‌ای از قطعات نیست؛ تعمیرکاران مجاز باید قطعات هدایت هوایی را که اشتباه نصب شده‌اند، بررسی و از خودرو خارج کنند. همین جزئیات، اصل ماجرا را روشن می‌کند: ایراد از جایی آمده که وظیفه‌اش هدایت جریان هواست، نه تولید نیرو.

ادامه این خبر را در ماشین کلیک بخوانید!

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو پژو پژو3008 ایران فرانسه خودروسازی
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژو ۳۰۰۸ جدید؛ کراس‌اوری که وعده‌هایش بزرگ است، اما هنوز در عمل کار دارد
پرفروش‌ترین خودروهای فرانسه
از نامه ایران‌ خودرو درباره توقف تولید پژوپارس بی خبرم
بازگشت دوباره سدان لوکس فرانسوی به ایران + عکس
خودرویی که جانشین ۴۰۵ در خط تولید پژو شد
آماده‌باش رنو برای بازگشت به ایران
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
کاهش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال
انتخاب اشتباه محصولات پژو در قرارداد جدید
غرامت هنگفت دریافتی از پژو سهم کیست؛ ایران خودرو یا مردم؟!+ویدیو
خودروسازی که به سقوط نزدیک شد
پژو می‌رود یا می‌ماند؟
رونمایی از شاسی بلند ترامپچی S۷ در چین
پیش‌بینی خوش‌بینانه برای صنعت پرچالش خودرو
ضربه بزرگ به «پژو» در پی خروج از ایران
وجود ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی
قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا یک آبان ۱۴۰۱
ترمز تولید کامیون کشیده شد
بالا رفتن قیمت قطعات خودرو به صنعت خودروسازی آسیب وارد کرد
سقوط درآمد پژو پس از خروج از ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
3
پاسخ
بله. ایران خودرو و سایپا برای روح همه رفتگان بر اثر عدم ایمنی خودروهاشون آرزوی موفقیت کرد
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
3
پاسخ
اگر پژو عکس بالاست اینها که در اینجا تولید میشه چی هست
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۱ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s36
tabnak.ir/005s36