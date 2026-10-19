پژو ۳۰۰۸ با یک ایراد مونتاژی به فراخوان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ماشین کلیک،ماجرا از جایی شروع می‌شود که شاید کمتر کسی موقع خرید خودرو به آن توجه کند؛ قطعاتی که پشت جلوپنجره و سپر قرار گرفته‌اند و قرار است هوا را به مسیر درست برسانند. پژو حالا به‌دلیل نصب نادرست همین قطعات، برای بخشی از خودروهای ۳۰۰۸ مدل ۲۰۲۶ فراخوان صادر کرده است؛ ایرادی که ممکن است جریان هوای لازم برای خنک‌کاری موتور و سامانه باتری ۴۸ ولتی را محدود کند و عملکرد خودرو را پایین بیاورد.

طبق اطلاعات منتشرشده در آلمان، ۱٬۲۹۹ دستگاه پژو ۳۰۰۸ تولیدشده بین ۲۹ ژوئن تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ در محدوده این فراخوان قرار دارند. راهکار اعلام‌شده هم تعویض موتور یا باز کردن مجموعه پیچیده‌ای از قطعات نیست؛ تعمیرکاران مجاز باید قطعات هدایت هوایی را که اشتباه نصب شده‌اند، بررسی و از خودرو خارج کنند. همین جزئیات، اصل ماجرا را روشن می‌کند: ایراد از جایی آمده که وظیفه‌اش هدایت جریان هواست، نه تولید نیرو.