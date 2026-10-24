En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

هشدار درباره جهش دوباره قیمت خودرو!

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها و خودداری برخی فروشندگان از فروش خودرو اظهار کرد: رشد نرخ دلار، ابهام در روند واردات و مداخلات دولتی، موجب تشدید آشفتگی در بازار خودرو شده است.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۲۶
| |
1370 بازدید
وضعیت بازار خودرو

به گزارش تابناک؛ این کارشناس بازار خودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودرو و گرانی‌های اخیر اظهار کرد: در پی بازدید میدانی از برخی نمایشگاه‌های خودرو و بازار، بسیاری از عرضه‌کنندگان اعلام می‌کردند که به دلیل رشد لحظه‌ای نرخ ارز، خودرویی برای فروش عرضه نمی‌کنند و این وضعیت واقعا تحمل‌ناپذیر است. دقیقا همین شرایط با اخبار ضدونقیضی که گاهی خود دولت مطرح می‌کند از جمله شایعات مربوط به توقف یا محدود شدن حجم واردات، افزایش نرخ دلار و نابسامانی‌های موجود، دست به دست هم داده و به جهش دیگری در بازار خودرو منجر شده است.

وی گفت: اینکه بازار تا چه حد این کشش را دارد، موضوعی است که تجربه نشان داده هر بار با جهش‌ها، حجم و اندازه بازار کوچکتر می‌شود؛ به طوری که در حال حاضر هیچ چشم‌انداز روشنی از روند پیش‌روی بازار خودرو وجود ندارد.

قیمت خودرو از توان خرید مردم فاصله گرفت

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه نرخ‌های فعلی هیچ تناسبی با درآمدها و واقعیات اقتصادی جامعه ندارد، خاطرنشان کرد: هنگامی که قیمت یک خودروی معمولی در بازار به سه الی چهار میلیارد تومان می‌رسد، مشخص است که هیچ همخوانی با عرف بازار وجود ندارد و اگر این روند در درازمدت ادامه پیدا کند، حجم بیشتری از بازار با ریزش و کاهش مواجه خواهد شد.

وی درباره تناقض میان امتناع فروشندگان از عرضه و ناتوانی مردم در خرید توضیح داد: وقتی بازار رکود را تجربه می‌کند و ثبات نسبی برقرار است، خرید کم می‌شود، اما به محض آغاز روند افزایشی، تقاضا از روی ترس برای حفظ ارزش دارایی‌ها بیشتر می‌شود و متاسفانه فروشندگان نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. با این حال، هر بار که افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کنیم، سهم تقاضا ریزش کرده و یا سبد خرید جابه‌جا می‌شود؛ یعنی خریدار ناچار است به دلیل افت قدرت خرید، به سراغ خودرویی با یک پله پایین‌تر از بودجه قبلی خود برود. با این وجود، تقاضا به صفر نرسیده و معاملات نیز در جریان است اما درصد تقاضا نسبت به گذشته روندی نزولی دارد.


دخالت دولت در بازار خودرو نتیجه معکوس دارد

صدرایی درباره اثرگذاری دخالت‌های دولتی و نهادهای نظارتی بر تنظیم بازار خودرو تصریح کرد: تجربه‌های پیشین نشان داده که هر بار متولیان صنعت و نهادهای نظارتی به جای درمان ریشه‌ای، به ابزارهایی همچون بستن سایت‌های اعلام قیمت برای چند روز متوسل می‌شوند، نتیجه معکوس می‌گیرند. وقتی دولت دخالت می‌کند، این سیگنال به بازار داده می‌شود که اوضاع خوب نیست و این مداخله، بازار را هیجانی‌تر کرده و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی نرخ دلار افزایشی است و از سوی دیگر عرضه و تولید خودرو کاهش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود و هرچه دخالت در جزئیات بیشتر شود، بازار سیگنال شدیدتری دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که عدم دخالت مستقیم و پرداختن به مدیریت کلان اقتصادی، بسیار بیشتر از ورود به جزئیات بازار می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
منبع: اعتماد

اشتراک گذاری
برچسب ها
وضعیت بازار خودرو خودرو بازار خودرو قیمت خودرو افزایش قیمت ها گرانی تنظیم بازار خودرو تولید خودرو
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵
تسلا رودستر؛ ایلان ماسک برای یک خودرو، رانشگر موشکی رو می‌کند
 ابهام دوباره در فروش خودروهای بی وای دی، درگاه پرداخت باز نشده بسته شد
سقوط قدرت‌خرید با وجود رشد ۶۰درصدی دستمزد!
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
قیمت خودرو امروز 29 مهرماه 1405
آلفارومئو جی‌تی‌وی برتونه ۱۹۷۳؛ کلاسیک خانواده
پراید؛ خودرویی که قرار بود ارزان باشد و تبدیل به بخشی از تاریخ ایران شد
قیمت خودرو در بازار امروز 27 مهرماه
بازار خودرو قفل شد
پژو پارس؛ وقتی ایران‌خودرو از دل ۴۰۵ یک خودرو تازه ساخت
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ + جدول
تارا؛ اولین تلاش جدی ایران‌خودرو برای فاصله گرفتن از نسل ۴۰۵
خبر خوش برای واردکنندگان خودروهای لوکس
قیمت خودرو در بازار امروز 28 مهر ماه
پژو ۳۰۰۸ با یک ایراد مونتاژی به فراخوان رفت
قیمت خودرو در بازار امروز 26مهرماه 1405
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۲۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sEg
tabnak.ir/005sEg