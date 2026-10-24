هشدار درباره جهش دوباره قیمت خودرو!

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها و خودداری برخی فروشندگان از فروش خودرو اظهار کرد: رشد نرخ دلار، ابهام در روند واردات و مداخلات دولتی، موجب تشدید آشفتگی در بازار خودرو شده است.

به گزارش تابناک؛ این کارشناس بازار خودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودرو و گرانی‌های اخیر اظهار کرد: در پی بازدید میدانی از برخی نمایشگاه‌های خودرو و بازار، بسیاری از عرضه‌کنندگان اعلام می‌کردند که به دلیل رشد لحظه‌ای نرخ ارز، خودرویی برای فروش عرضه نمی‌کنند و این وضعیت واقعا تحمل‌ناپذیر است. دقیقا همین شرایط با اخبار ضدونقیضی که گاهی خود دولت مطرح می‌کند از جمله شایعات مربوط به توقف یا محدود شدن حجم واردات، افزایش نرخ دلار و نابسامانی‌های موجود، دست به دست هم داده و به جهش دیگری در بازار خودرو منجر شده است.

وی گفت: اینکه بازار تا چه حد این کشش را دارد، موضوعی است که تجربه نشان داده هر بار با جهش‌ها، حجم و اندازه بازار کوچکتر می‌شود؛ به طوری که در حال حاضر هیچ چشم‌انداز روشنی از روند پیش‌روی بازار خودرو وجود ندارد.

قیمت خودرو از توان خرید مردم فاصله گرفت

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه نرخ‌های فعلی هیچ تناسبی با درآمدها و واقعیات اقتصادی جامعه ندارد، خاطرنشان کرد: هنگامی که قیمت یک خودروی معمولی در بازار به سه الی چهار میلیارد تومان می‌رسد، مشخص است که هیچ همخوانی با عرف بازار وجود ندارد و اگر این روند در درازمدت ادامه پیدا کند، حجم بیشتری از بازار با ریزش و کاهش مواجه خواهد شد.

وی درباره تناقض میان امتناع فروشندگان از عرضه و ناتوانی مردم در خرید توضیح داد: وقتی بازار رکود را تجربه می‌کند و ثبات نسبی برقرار است، خرید کم می‌شود، اما به محض آغاز روند افزایشی، تقاضا از روی ترس برای حفظ ارزش دارایی‌ها بیشتر می‌شود و متاسفانه فروشندگان نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. با این حال، هر بار که افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کنیم، سهم تقاضا ریزش کرده و یا سبد خرید جابه‌جا می‌شود؛ یعنی خریدار ناچار است به دلیل افت قدرت خرید، به سراغ خودرویی با یک پله پایین‌تر از بودجه قبلی خود برود. با این وجود، تقاضا به صفر نرسیده و معاملات نیز در جریان است اما درصد تقاضا نسبت به گذشته روندی نزولی دارد.



دخالت دولت در بازار خودرو نتیجه معکوس دارد

صدرایی درباره اثرگذاری دخالت‌های دولتی و نهادهای نظارتی بر تنظیم بازار خودرو تصریح کرد: تجربه‌های پیشین نشان داده که هر بار متولیان صنعت و نهادهای نظارتی به جای درمان ریشه‌ای، به ابزارهایی همچون بستن سایت‌های اعلام قیمت برای چند روز متوسل می‌شوند، نتیجه معکوس می‌گیرند. وقتی دولت دخالت می‌کند، این سیگنال به بازار داده می‌شود که اوضاع خوب نیست و این مداخله، بازار را هیجانی‌تر کرده و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی نرخ دلار افزایشی است و از سوی دیگر عرضه و تولید خودرو کاهش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود و هرچه دخالت در جزئیات بیشتر شود، بازار سیگنال شدیدتری دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که عدم دخالت مستقیم و پرداختن به مدیریت کلان اقتصادی، بسیار بیشتر از ورود به جزئیات بازار می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

منبع: اعتماد