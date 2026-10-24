مرگ مشکوک پیرمرد تهرانی پس از دعوا با زن همسایه

مرد سالخورده‌ای که با زن همسایه درگیر شده بود، بدحال شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

به گزارش تابناک؛ نیمه دوم مهرماه امسال مرگ مردی سالخورده در یکی از بیمارستان‌های شرق تهران به پلیس ۱۱۰ تهران گزارش شد. مسئولان بیمارستان به ماموران گفتند او پس از درگیری با یکی از همسایگانش بدحال شده است.

ماموران به محله حادثه در تهرانپارس اعزام شدند و تحقیقات نشان داد او بر سر رفت و آمد و سر و صدا با زن همسایه درگیر بوده و آن روز دعوا کرده‌اند. مرد همسایه سابقه بیماری قلبی داشت.

ماموران از زن همسایه تحقیق کردند و وی مدعی شد با مرد سالخورده مشاجره کرده و بعد از پایان دعوا او حالش خوب بوده و به خانه اش رفته است.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: تحقیقات پلیسی درباره ابعاد این پرونده با دستور قضایی ادامه دارد.

وی افزود: قرار شد کارشناسان پزشکی قانونی درباره مرگ او و اینکه دعوای زن همسایه در مرگ وی نقش داشته یا نه اعلام نظر کنند.

منبع: همشهری آنلاین