En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

مرگ مشکوک پیرمرد تهرانی پس از دعوا با زن همسایه

مرد سالخورده‌ای که با زن همسایه درگیر شده بود، بدحال شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۷
| |
1537 بازدید
|
۲
مرگ پیرمرد

به گزارش تابناک؛ نیمه دوم مهرماه امسال مرگ مردی سالخورده در یکی از بیمارستان‌های شرق تهران به پلیس ۱۱۰ تهران گزارش شد. مسئولان بیمارستان به ماموران گفتند او پس از درگیری با یکی از همسایگانش بدحال شده است.

ماموران به محله حادثه در تهرانپارس اعزام شدند و تحقیقات نشان داد او بر سر رفت و آمد و سر و صدا با زن همسایه درگیر بوده و آن روز دعوا کرده‌اند. مرد همسایه سابقه بیماری قلبی داشت.

ماموران از زن همسایه تحقیق کردند و وی مدعی شد با مرد سالخورده مشاجره کرده و بعد از پایان دعوا او حالش خوب بوده و به خانه اش رفته است.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: تحقیقات پلیسی درباره ابعاد این پرونده با دستور قضایی ادامه دارد.

وی افزود: قرار شد کارشناسان پزشکی قانونی درباره مرگ او و اینکه دعوای زن همسایه در مرگ وی نقش داشته یا نه اعلام نظر کنند.

منبع: همشهری آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ مشکوک پیرمرد درگیری زن همسایه
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات فوت دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در همدان
راز مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله/ شوهرش بازداشت شد
درگیری دسته‌جمعی و چاقوکشی در بیمارستان ورامین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
1
پاسخ
مردم رو دیوونه کردین
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
حالا فرض کنیم دعوا باعث افزایش فشار خون شده و سکته کرده است
زن همسایه چه تقصیری دارد؟
مگر میشود فردی برای مشاجره اقدام کند و ما ابتدا از او برگه معاینات پزشکی بخواهیم
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۰۸ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005sE3
tabnak.ir/005sE3