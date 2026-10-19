En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

فرود اضطراری پرواز تل‌آویو - وین درپی حادثه امنیتی

پرواز تل‌آویو ـ وین پس از هشدار وجود بمب در بلغارستان فرود اضطراری انجام داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۶۱
| |
948 بازدید
هواپیمای اتریش فرود اضطراری

به گزارش تابناک، روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی فوری نوشت: هواپیمای خطوط هوایی اتریش که از تل‌آویو به وین می‌رفت، پس از یک حادثه امنیتی مشکوک، در، صوفیه، پایتخت بلغارستان فرود آمد.
 
بنا بر این گزارش، به مسافران اطلاع داده شد که «تهدید بمب ناشناس روی هواپیما» دریافت شده است.
 
پس از اینکه هواپیما برای مقصد خود در وین به پرواز درآمد و از حریم هوایی اسرائیل خارج شده بود، شرکت هواپیمایی پیامی از یک شهروند اتریشی دریافت کرد که ادعا می‌کرد بمبی در هواپیما وجود دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل اتریش تل آویو هواپیما تهدید بمبگذاری فرود اضطراری حادثه امنیتی
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت رسمی عربستان از فرود اضطراری فلای‌دبی
هشدار یمن، پروازهای ایتالیا به تل‌آویو را لغو کرد
فرود هواپیمایی در عربستان که مقصد آن تل آویو بود
فرود اضطراری هواپیمای حامل دانشجویان صهیونیست در ترکیه
آغاز تحقیقات امارات درباره حادثه پرواز فلای‌ دبی
فرود اضطراری هواپیما در تل آویو در پی انفجار موشک
واکنش نتانیاهو به حادثه امنیتی در پرواز فلای دبی
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تصاویر آخرالزمانی از سیل وحشتناک استانبول
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
سناریوی ترور 1500 مسئول ایران در حمله بعدی
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۰ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۳ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s2L
tabnak.ir/005s2L