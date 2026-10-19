به گزارش تابناک، روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی فوری نوشت: هواپیمای خطوط هوایی اتریش که از تل‌آویو به وین می‌رفت، پس از یک حادثه امنیتی مشکوک، در، صوفیه، پایتخت بلغارستان فرود آمد.



بنا بر این گزارش، به مسافران اطلاع داده شد که «تهدید بمب ناشناس روی هواپیما» دریافت شده است.



پس از اینکه هواپیما برای مقصد خود در وین به پرواز درآمد و از حریم هوایی اسرائیل خارج شده بود، شرکت هواپیمایی پیامی از یک شهروند اتریشی دریافت کرد که ادعا می‌کرد بمبی در هواپیما وجود دارد.