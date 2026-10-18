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کاندیدای ریاست‌جمهوری فرانسه خواستار استعفای مکرون شد

رهبر حزب «میهن‌پرستان» فرانسه و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور امروز (یکشنبه) و در پی ناآرامی‌های گسترده و درگیری‌ها در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۴۸
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فرانسه

به گزارش تابناک، فلوریان فیلیپو که خود نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است، مقامات فرانسه را متهم کرد که در چند دهه گذشته، زمینه را برای مهاجرت غیرقانونی گسترده به این کشور فراهم کرده‌اند.

رهبر حزب میهن پرستان فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای رهایی از این هرج‌ومرج، باید خائنان در قدرت را بیرون برانیم. ما باید اقتدار دولت و حاکمیت ملی را احیا کنیم.»

این اظهارات تند علیه دولت مکرون پس از آن مطرح شد که روز شنبه، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌ها برگزار شد.

این اعتراضات با درگیری‌های شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس، ناآرامی و تخریب اموال همراه بود. پلیس علیه جمعیت از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نیز اعلام کرد که ۱۲۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. امروز  نیز پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس گفت که بیش از ۸۵۰ نفر در پاریس بازداشت شده‌اند.

 

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فرانسه اعتراضات تظاهرات خشونت ماکرون رئیس جمهور فرانسه مهاجرت مهاجران غیرقانونی
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