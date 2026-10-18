En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

قدردانی وزیر دفاع از نمایندگان مجلس

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی ضمن قدردانی و تشکر از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس، تأکید کرد: تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۳
| |
912 بازدید
مهرداد اخلاقی

به گزارش تابناک، متن کامل پیام قدردانی مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و توسل به حضرت بقیةالله‌الأعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز نیروهای مسلح و پنج وزیر دفاع شهید، بر خود لازم می‌دانم ارادت خالصانه خود را به خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز میهن اسلامی ابراز کنم.

حسن اعتماد رئیس جمهور محترم و عنایات فرماندهان معزز نیروهای مسلح و در نهایت رأی اعتماد ارزشمند نمایندگان محترم ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به اینجانب، امانتی خطیر بر مبنای تکلیف جهادی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور است.

ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان محترم و بویژه کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیدگاه‌ها و نقدهای عالمانه و متعهدانه را در فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های اینجانب ابراز داشتند، تأکید می‌کنم تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

همچنین با قدردانی از فرماندهان ارجمند و همرزمانم در نیروهای مسلح و همکارانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر، تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارت دفاع را با قوت به پیش ببریم.

ضمن قدرشناسی و بیعت مجد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، امیدوارم در اجرای تدابیر معظم‌له بعنوان سرباز ولایت و ملت، به فضل الهی و با دعای خیر مردم شریف ایران، در مسیر صیانت از امنیت و اقتدار ملی، خدمتگزاری صادق در ادامه راه شهیدان گرانقدر باشم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع مجلس نمایندگان مجلس رای اعتماد
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
وعده وزیر پیشنهادی دفاع، تقویت ویژه پدافند هوایی
مهرداد اخلاقی؛ گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت دفاع کیست؟
زمان جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع
اتفاق عجیب در جلسه رأی به وزیر دفاع
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005s1j
tabnak.ir/005s1j