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کاخ الیزه: فرانسه تسلیم خشونت و بی‌نظمی نمی‌شود

وزیر کشور فرانسه با تایید بازداشت بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور، تأکید کرد کاخ الیزه مقابل بی‌نظمی و خشونت می‌ایستد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۱۹
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کاخ الیزه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران نونز روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک‌هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و اکنون تحقیقات برای شناسایی عاملان این اقدامات در جریان است تا آنها به دست عدالت سپرده شوند.»

وزیر کشور فرانسه، هواداران جریان چپ افراطی را مسئول درگیری با پلیس، آتش‌افروزی و تخریب ساختمان های دولتی و غارت گسترده فروشگاه‌ها در روز شنبه دانست.

وی با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از این حوادث گفت: خسارت‌های وارده به اموال به‌ویژه برای چند صد صاحب فروشگاه قابل توجه است.

وزیر کشور فرانسه همچنین اعلام کرد حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس، آتش‌نشانان و امدادگران در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند. وی در عین حال گفت این آمار ممکن است در ادامه تغییر کند.

این حوادث پس از چهار هفته اعتراض دانش‌آموزان به نامناسب بودن شرایط کلاس‌های درس در دبیرستان‌های فرانسه روی داد؛ اعتراضاتی که با پیوستن سندیکاهای کارگری و معترضان به مشکلات معیشتی گسترش پیدا کرد و با سرکوب پلیس به خشونت کشیده شد.

 

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برچسب ها
فرانسه کاخ الیزه اعتراضات تظاهرات خشونت خسارت
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