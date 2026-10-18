En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

پیکر سیروس ابراهیم‌زاده به ایران رسید

پیکر سیروس ابراهیم‌زاده حدود یک ماه پس از درگذشتش، سرانجام به ایران رسید.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۱۶
| |
2563 بازدید
سیروس ابراهیم زاده

به گزارش تابناک؛ احترام برومند خبر داد، پیکر این بازیگر که ۳۰ شهریورماه از دنیا رفت، ساعتی قبل از مرز بازرگان وارد ایران شده است.

پیش‌تر قرار بود پیکر ابراهیم‌زاده برای خاکسپاری زودتر به ایران برگردانده شود ولی روند اداری امور برای بازگشت از آمریکا طولانی شد.

برومند با اشاره به اینکه تاریخ مراسم تشییع و خاکسپاری این هنرمند متعاقبا اعلام خواهد شد، از طرف ناهید کبیری، همسر سیروس ابراهیم‌زاده که چند روزیست به ایران برگشته، از همراهی خانه سینما و کنسولگری ایران در استانبول قدردانی کرد.

براساس این گزارش، با رسیدن پیکر زنده یاد سیروس ابراهیم‌زاده به تهران، تدارک لازم برای خاکسپاری وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام خواهد شد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیروس ابراهیم زاده مراسم تشییع خاکسپاری
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سیروس ابراهیم‌زاده در ایران به خاک سپرده می‌شود؟
جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیم‌زاده
سیروس ابراهیم زاده درگذشت
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005s1c
tabnak.ir/005s1c