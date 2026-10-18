پیکر سیروس ابراهیم‌زاده حدود یک ماه پس از درگذشتش، سرانجام به ایران رسید.

به گزارش تابناک؛ احترام برومند خبر داد، پیکر این بازیگر که ۳۰ شهریورماه از دنیا رفت، ساعتی قبل از مرز بازرگان وارد ایران شده است.

پیش‌تر قرار بود پیکر ابراهیم‌زاده برای خاکسپاری زودتر به ایران برگردانده شود ولی روند اداری امور برای بازگشت از آمریکا طولانی شد.

برومند با اشاره به اینکه تاریخ مراسم تشییع و خاکسپاری این هنرمند متعاقبا اعلام خواهد شد، از طرف ناهید کبیری، همسر سیروس ابراهیم‌زاده که چند روزیست به ایران برگشته، از همراهی خانه سینما و کنسولگری ایران در استانبول قدردانی کرد.

براساس این گزارش، با رسیدن پیکر زنده یاد سیروس ابراهیم‌زاده به تهران، تدارک لازم برای خاکسپاری وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام خواهد شد.

منبع: ایسنا