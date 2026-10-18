En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا
از مدرک نامرتبط تا هشدار درباره تضییع حقوق سهامداران

سرپرست هلدینگ غدیر در آستانه برکناری؟ / جزئیات نامه‌نگاری عضو کمیسیون اصل نود با وزیر دفاع

علی خضریان در نامه‌ای به وزیر دفاع، انتصاب سرپرست هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر را مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های سازمان بورس دانست و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۱۳
| |
1033 بازدید
غدیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ انتصاب جدید در رأس مدیریت «هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر» با واکنش و تذکر قانونی یکی از نمایندگان مجلس همراه شده است. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به انتصاب سرپرست موقت این هلدینگ بزرگ بورسی اعتراض کرده است.

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در این نامه با اشاره به قوانین سازمان بورس و الزامات حاکمیت شرکتی، تأکید کرده که رشته تحصیلی سرپرست جدید با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری غدیر همخوانی ندارد و این تصمیم می‌تواند از نظر قانونی و نظارتی برای این مجموعه بزرگ و سهامدارانش چالش‌ساز شود. او در پایان از وزیر دفاع خواسته است برای جلوگیری از تخلف قانونی و حفظ منافع بازنشستگان و سهامداران، در این انتصاب بازنگری فوری صورت گیرد.

خضریان

متن کامل نامه علی خضریان به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موضوع: انتصاب غیرقانونی سرپرست هلدینگ غدیر

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند، وفق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، اخیراً فردی به نام آقای مهدی زحمتکش به عنوان سرپرست موقت هلدینگ اقتصادی غدیر منصوب و به کار گرفته شده است. بررسی سامانه کدال نشان می‌دهد که نامبرده دارای مدرک تحصیلی علوم سیاسی گرایش روابط بین‌الملل است که با حوزه مالی و اقتصادی کاملاً غیرمرتبط می‌باشد.

هلدینگ غدیر (سرمایه‌گذاری غدیر) یک ناشر اوراق بهادار پذیرفته‌ شده در بورس تهران و نهاد مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس است و موضوع فعالیت اصلی آن صنایع سرمایه‌گذاری، مالی و مادر با بیش از ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی است. مدرک علوم سیاسی ذاتاً با موضوع فعالیت اصلی این هلدینگ «مرتبط» نیست و این انتصاب از چند جهت صراحتاً با قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد:

الف) خلاف صریح قانونی در عضویت هیئت‌ مدیره: مطابق بندهای (الف) و (ج) آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، «داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر» از شرایط اعضای هیئت مدیره است. بنابراین نامبرده نه تنها صلاحیت مدیرعاملی، بلکه صلاحیت حضور در هیئت‌مدیره یک ناشر و نهاد مالی را نیز ندارد. این پرسش مطرح است که چگونه فردی با تحصیلات علوم سیاسی در مسند هیئت مدیره شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه و پتروشیمی مارون قرار گرفته است.

ب) مغایرت قانونی در انتصاب مدیرعاملی: مطابق بندهای (ب) و (د) آیین‌نامه ماده ۱۳، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و ارائه مدارک دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد و حسابداری از الزامات تصدی مدیرعاملی است. با توجه به عدم حضور نامبرده در هیچ‌یک از نهادهای مالی کشور و معرفی یکباره وی به‌عنوان سرپرست یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور، این انتصاب علاوه بر غیرقانونی بودن، فاقد توجیه منطقی است.

ج) خلاف صریح قانونی در صلاحیت حرفه‌ای: بند (ت) آیین‌نامه مذکور، «دارا بودن سوابق علمی و تحصیلی مرتبط با مدیریت» را از الزامات قطعی احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار دانسته است. هلدینگ غدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ مالی کشور، از مصادیق اصلی این قانون محسوب می‌شود.

د) مغایرت با دستورالعمل حاکمیت شرکتی: دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی ناشران بورسی الزام می‌کنند که مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باید از دانش و مهارت کافی در حوزه موضوع فعالیت شرکت برخوردار باشند. برای هلدینگی با موضوعیت مالی و اقتصادی، داشتن دانش تخصصی در این حوزه ضروری است و مدرک علوم سیاسی به‌خودی‌خود این دانش تخصصی را اثبات نمی‌کند.

جمع‌بندی:

انتصاب آقای مهدی زحمتکش به عنوان سرپرست موقت هلدینگ غدیر، خلاف صریح بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ت) ماده (۱) آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و نیز خلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی است. مطابق ماده ۱۳ قانون، مرجع انتخاب‌ کننده مکلف است فرد منصوب را برکنار کند و تأخیر در این اقدام، خود تخلف مستمر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، حسابرس هلدینگ موظف است عدم رعایت الزامات صلاحیت حرفه‌ای را در گزارش‌های خود منعکس کند و سازمان بورس نیز می‌تواند نهاد مالی را به اخطار، جریمه نقدی یا تعلیق فعالیت محکوم کند. استمرار این انتصاب می‌تواند مسئولیت مدنی مرجع انتخاب کننده در برابر سهامداران را به دنبال داشته و مدیران متخلف را با خطر سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در ناشران و نهادهای مالی مواجه کند.

علی‌هذا، با عنایت به جایگاه نظارتی آن وزارتخانه و مسئولیت قانونی در صیانت از حقوق سهامداران و بازنشستگان محترم نیروهای مسلح، انتظار می‌رود دستور فرمایید نسبت به تغییر و برکناری سرپرست منصوب‌ شده هلدینگ غدیر اقدام عاجل صورت گیرد.

پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزارم.

علی خضریان

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

رونوشت:

  • ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح؛ جهت استحضار
  • ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور؛ جهت استحضار

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر دفاع علی خضریان هلدینگ سرمایه گذاری غدیر
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005s1Z
tabnak.ir/005s1Z