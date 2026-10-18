فناوری بمب ۱۴ تنی آمریکا در اختیار ایران

سردار نقدی از دستیابی ایران به فناوری بمب ۱۴ تنی آمریکا خبر داد و مدعی شد اجزا، آلیاژها و مدارهای الکترونیکی این بمب پس از عمل‌نکردن در جنگ ۱۲روزه، تجزیه و تحلیل شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ سردار نقدی در رزمایش جان‌فدایان ساری گفت: آمریکایی‌ها بمب مادرشان ۱۰ تنی است؛ اما آن‌ها در جنگ دوازده‌روزه بمب ۱۴ تنی به‌سمت ایران انداختند که عمل نکرد.



وی در ادامه گفت: اکنون آلیاژها و مدارهای الکترونیکی و همه فناوری‌های بمب ۱۴ تنی آمریکا تجزیه و تحلیل شده و فناوری آن در اختیار ما است.



سردار نقدی یادآور شد: اگر خودشان همچنین بمبی خوردند بدانند که فناوری آن از کجا به دست ما آمده است.