اظهارات جنجالی ترامپ درباره فرانسه

رئیس‌جمهور آمریکا بدون ارائه شواهدی، مهاجرت را عامل اعتراضات فرانسه و ناآرامی ناشی از آن دانست و خواستار بسته شدن مرزهای این کشور شد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در پیامی در تروث سوشال در واکنش به حوادث اخیر فرانسه نوشت «فرانسه در حال سوختن است! ورود مهاجرانی از جهانی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت در دل دارند، این کشور را که زمانی بزرگ بود، درهم شکسته است. مرزهایتان را ببندید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید، پیش از آنکه خیلی دیر شود!»

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که در پی اعتراضات روز شنبه، یک‌هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

این مقام فرانسوی، فعالان چپ افراطی و افرادی را که در غارت اموال مشارکت داشتند، مسئول خشونت‌ها دانست؛ اما در اظهاراتش ناآرامی‌ها را به مهاجران مرتبط نکرد.

ترامپ که با سیاست‌ها و ماجراجویی‌هایش از جمله جنگ جاری علیه ایران، اوضاع اقتصادی را برای متحدان غربی واشنگتن به شدت وخیم کرده، پیش‌تر هم در اظهاراتی کنایه‌آمیز، گفته بود «بیایید به فرانسه برویم، جایی دوست‌داشتنی است».

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آن هم اعتراضات در فرانسه را به اسلام نسبت داد و مدعی شد «مهاجرت انبوه و از کنترل خارج شده. این موضوع درباره مدارس نیست، درباره اسلام است که می‌خواهد کشوری را که زمانی بزرگ بود تصاحب کند!»

تظاهرات در فرانسه در ادامه بیش از سه هفته اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی به وضعیت آموزشی برگزار می‌شود که به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و نابرابری تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات به گروه خاصی محدود نیستند و طیف‌های مختلفی از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، فعالان جنبش جلیقه‌زرد‌ها و اعضای اتحادیه‌های کارگری را در بر می‌گیرند.