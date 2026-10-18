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آکادمی شنا

بیرانوند خطرناک‌ترین رقیب ستاره‌های عربستان

یک کارشناس فوتبال عربستان، سنگربان ایرانی تراکتور را جدی‌ترین گزینه کسب عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ آسیا می‌داند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۰۷
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بازیکنان آسیا

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند برای کسب جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا با دو بازیکن تیم ملی فوتبال عربستان یعنی سالم الدوسری و فراس البریکان رقابت می‌کند.

انتخاب مرد سال فوتبال آسیا، سوژه برنامه «فی المرمی» در شبکه تلویزیونی «العربیه» عربستان بود. عادل البطی کارشناس این برنامه با اشاره به معیار‌هایی که AFC برای انتخاب بهترین بازیکن قاره کهن در نظر گرفته، دروازه‌بان تیم ملی ایران را مدعی اصلی این جایزه دانست.

وی در این باره گفت: جایزه بر اساس معیار‌ها اهدا می‌شود. البته معیار‌ها همیشه لزوماً به نتیجه منتهی نمی‌شوند، اما باید بازیکنان را بر اساس همین موارد بررسی کنیم. رقابت بین فراس و سالم بر سر اعداد و امتیازاتی است که از طریق مسابقات تیمی به دست آورده‌اند و به نظرم دروازه‌بان ایرانی (در رقابت با الدوسری و البریکان برای کسب جایزه) خطرناک‌ترین گزینه است.

زمانی که مجری برنامه گفت که بیرانوند بر اساس شاخص‌های تعیین شده نفر اول این فهرست به شمار می‌رود، البطی این صحبت را تأیید کرد و گفت: بله؛ چون این بازیکن عنوان بهترین بازیکن مسابقه با بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد. البریکان در لیگ نخبگان آسیا با تیمش (الاهلی که قهرمان لیگ نخبگان آسیا شد) ۳۰ امتیاز به دست آورده و به لطف کسب ۵ امتیاز با انتخاب به‌عنوان بهترین بازیکن زمین در یکی از این بازی‌ها، ۳۵ امتیاز دارد. سالم الدوسری هم تاکنون ۳۴ امتیاز گرفته و در نهایت همه گزینه‌ها در کمیته فنی بررسی می‌شوند.

مطابق گزارش خبرگزاری «الشرق الاوسط»، معیار‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که به بهترین بازیکن یک مسابقه در جام جهانی ۶۰ امتیاز تعلق می‌گیرد و برای همین عنوان در جام ملت‌های آسیا ۴۰ امتیاز، دور چهارم مقدماتی جام جهانی ۲۵ امتیاز، دور سوم مقدماتی جام جهانی ۲۰ امتیاز، دور نهایی مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰ امتیاز، بازی‌های المپیک ۲۰ امتیاز، لیگ قهرمانان آسیا (لیگ نخبگان آسیای فعلی) ۱۵ امتیاز و در AFC CUP (لیگ قهرمانان آسیا ۲ فعلی) ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.

البته این اعداد به معیار‌های سال ۲۰۲۴ مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را جدول امتیازدهی نهایی سال ۲۰۲۶ دانست. در آیین‌نامه جوایز بازیکنان و مربیان در سال ۲۰۲۶ تنها ذکر شده که نتایج تیم‌های ملی و باشگاهی و نیز دستاورد‌های فردی در تعیین فرد برنده تأثیرگذار است. سیستم سال ۲۰۲۴ همچنین ۱۰ و ۵ امتیاز به ازای کارت‌های قرمز و زرد از بازیکنان کسر می‌کند. همچنین تعداد گل‌های زده مهاجمان و هافبک‌ها به‌عنوان معیاری برای انتخاب نهایی، در صورت تساوی امتیازات در نظر گرفته می‌شود.

مراسم برترین‌های سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا در روز ۲۸ آبان در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

منبع: تسنیم

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بهترین بازیکن آسیا علیرضا بیرانوند مرد سال فوتبال آسیا
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