خبر غافلگیرکننده وزیر دفاع از جنگنده سنگین ایرانی

مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پس از دریافت رأی اعتماد مجلس از برنامه‌های حوزه دفاعی کشور گفت و از آماده شدن یک جنگنده سنگین ایرانی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، پس از دریافت رأی اعتماد مجلس از برنامه‌های حوزه دفاعی کشور گفت و از آماده شدن یک جنگنده سنگین ایرانی خبر داد.

بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

جنگنده سنگین ایرانی سال آینده تیکاف خواهد کرد

این جنگنده در سازمان هوایی جمهوری اسلامی در وزارت دفاع ساخته شده است.

دست روی ماشه آماده جنگ با صهیونیست‌ها هستیم.

با استفاده از امکانات وزارت دفاع و کل دانش‌بنیان‌های کشور سلاح را تولید می‌کنیم.

کارخانه‌های جدید را در جا‌های قبلی نمی‌سازیم بلکه در کوه‌ها و سازه‌های امن می‌سازیم.