هشدار تازه یمن علیه آرامکو

یک منبع نظامی ارتش یمن ضمن هشدار درباره نزدیک ‌شدن به تأسیسات نفتی اعلام کرد حریم هوایی عربستان سعودی به جزء مکه مکرمه و مدینه منوره، ناامن است.

به گزارش تابناک؛ یک منبع نظامی یمنی به سبأنت گفت نیرو‌های مسلح یمن به کارکنان و شهروندان درباره نزدیک شدن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داده‌اند.

این منبع همچنین با هشدار به سهامداران شرکت نفتی آرامکو، از آنها خواست برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، پیش از آنکه دیر شود، سهام خود را بفروشند.

وی در ادامه گفت حریم هوایی عربستان سعودی ناامن است و تنها حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره از این وضعیت مستثناست.

این منبع نظامی در پایان هشدار داد: هشدار لازم داده شده است و هر کس پس از این هشدار اقدام کند، مسئولیت عواقب آن را بر عهده خواهد داشت.

خبرگزاری سبأنت امروز همچنین گزارش داد در پی حمله عربستان سعودی به منزلی در شهرستان سحار در استان صعده، واقع در شمال یمن، ۲۰ شهروند یمنی شهید و مجروح شدند.

یک منبع محلی در استان صعده به سبأنت گفت که حمله به منزلی در منطقه الطویله در شهرستان سحار، به شهادت ۹ شهروند و مجروح شدن ۱۱ نفر دیگر انجامید.

منبع: ایرنا