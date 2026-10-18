عکس: جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع
جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز با سخنان رئیسجمهور آغاز شد؛ پزشکیان با تجلیل از سوابق ۴۲ ساله مهندس اخلاقی، معیشت پرسنل و تقویت توان دفاعی را دو اولویت اصلی این وزارتخانه دانست.
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برچسبها:عکس خبری رئیسجمهور دکتر مسعودپزشکیان وزیر دفاع مهندس اخلاقی
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