عکس: جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع

جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح صبح امروز با سخنان رئیس‌جمهور آغاز شد؛ پزشکیان با تجلیل از سوابق ۴۲ ساله مهندس اخلاقی، معیشت پرسنل و تقویت توان دفاعی را دو اولویت اصلی این وزارتخانه دانست.