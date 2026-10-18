ماجرای هدف قرار گرفتن یک یدک‌کش در نزدیکی تنگه هرمز و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط آن با ارتش آمریکا خبرساز شده است.

به گزارش تابناک؛ اکانت رهیابی‌های دریایی منچ اوسینت می‌گوید یدک‌کشی که دیروز در تنگه هرمز هدف گرفته شد احتمالا کشتی پوششی ارتش آمریکا برای اسکورت نفتکش‌ها بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر محسن رضایی، نوزدهم مهر ماه گفته بود که ترامپ هر روز ادعا می‌کند تنگه باز است، اما ما می‌گوییم شما دارید نفت «قاچاق» می‌کنید.

ساعاتی پیش سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که دو پرتابه به یک یدک‌کش در شمال‌شرق خورفکان امارات اصابت کرده است.

منچ‌اوسینت دیروز نوشته بود نفتکش اماراتی حامل ال‌پی‌جی به نام «یلو استون» که با خاموش کردن سامانه شناسایی احتمالا از مسیر جنوبی هرمز عبور کرده، ناگهان در رادار‌ها ظاهر شد، اما حرکت نمی‌کند احتمالا هدف گرفته شده است.

حالا موقعیت‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این نفتکش اماراتی در همان موقعیتی‌ست که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس حادثه امروز را گزارش کرده است.

منچ اوسینت می‌گوید، «هدف قرار گرفتن یک یدک‌کش کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ احتمال دارد این شناور یکی از شناور‌های غیرنظامی بوده باشد که ارتش آمریکا برای اسکورت نفتکش‌ها از آنها استفاده می‌کند.»

منبع: فارس