ارزش بازار بانک پارسیان به 113 همت رسید

بانک پارسیان در تابستان دو اتفاق مهم را همزمان ثبت کرده است؛ افزایش قابل توجه تسهیلات و بهبود درآمدهای عملیاتی. سود خالص بانک در فصل بهار به 4هزار و 200 میلیارد تومان رسید و در شهریورماه نیز میزان تسهیلات اعطایی به حدود 115هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ در حالی که بازدهی سهم در سه سال اخیر به 313درصد رسیده است.

بانک پارسیان در سه سال ۳۱۳ درصد بازدهی داد

بانک پارسیان پس از ثبت رشد قابل توجه در سه سال اخیر، اکنون به ارزش بازار حدود ۱۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.

بازدهی این بانک در سه سال اخیر ۳۱۳درصد بوده، در حالی که بازدهی شاخص کل در همین دوره حدود ۲۶۰درصد ثبت شده است.

عملکرد بانک پارسیان تنها به بازه بلندمدت محدود نشده و در بازه‌های یک‌ماهه و شش‌ماهه نیز بازدهی سهم نسبت به شاخص کل بیشتر بوده است.

سود خالص بانک پارسیان ۴۲ برابر شد

یکی از مهم‌ترین نکات عملکرد بانک پارسیان، جهش سود خالص در فصل بهار است.

این بانک در بهار سود خالص حدود ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده است؛ در حالی که سود خالص بانک در بهار سال گذشته حدود ۱۰۰میلیارد تومان بود.

به این ترتیب، سود خالص بانک پارسیان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسیار قابل توجهی داشته و به حدود ۴۲برابر رقم سال گذشته رسیده است.

تسهیلات بانک پارسیان به ۱۱۵ همت رسید

در بخش عملیات بانکی نیز شهریورماه برای بانک پارسیان با افزایش تسهیلات اعطایی همراه بوده است.

بانک پارسیان در شهریورماه حدود ۱۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مردادماه حدود ۲۳هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

مرابحه و تسهیلات ارزی؛ دو منبع مهم درآمد

درآمد تسهیلات اعطایی بانک پارسیان در شهریورماه نسبت به مردادماه حدود ۱درصد افزایش داشته است.

بخش عمده درآمد تسهیلات اعطایی بانک مربوط به تسهیلات مرابحه و تسهیلات ارزی بوده است.

در عین حال، عمده افزایش درآمد تسهیلات نسبت به ماه قبل نیز مربوط به تسهیلات مرابحه بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد مرابحه همچنان یکی از بخش‌های مهم درآمد تسهیلاتی بانک پارسیان محسوب می‌شود.

عملکرد تابستان بانک پارسیان بهتر از بهار شد

بررسی درآمدهای عملیاتی محقق‌شده نشان می‌دهد عملکرد بانک پارسیان در تابستان نسبت به بهار با بهبود خوبی همراه بوده است.

افزایش حجم تسهیلات اعطایی در شهریورماه، رشد درآمد تسهیلات و بهبود درآمدهای عملیاتی، سه متغیر مهمی هستند که در ارزیابی عملکرد تابستان بانک پارسیان باید مورد توجه قرار گیرند.

سه نکته مهم درباره عملکرد بانک پارسیان

رشد بازدهی: بازدهی بانک پارسیان در سه سال اخیر ۳۱۳درصد بوده، در حالی که بازدهی شاخص کل حدود ۲۶۰درصد بوده است.

جهش سودآوری: سود خالص بانک در بهار به ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در بهار سال گذشته حدود ۱۰۰میلیارد تومان بود.

افزایش تسهیلات: حجم تسهیلات اعطایی در شهریورماه به حدود ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مردادماه ۲۳هزار میلیارد تومان بیشتر است.

جمع‌بندی

عملکرد اخیر بانک پارسیان از رشد قابل توجه سود خالص، افزایش حجم تسهیلات و بهبود درآمدهای عملیاتی در تابستان حکایت دارد. افزایش تسهیلات اعطایی و رشد درآمدهای مرتبط با آن، به‌ویژه در بخش مرابحه، از مهم‌ترین نکات گزارش اخیر بانک است.

تداوم این روند در ماه‌های آینده، یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی مسیر سودآوری بانک پارسیان خواهد بود.