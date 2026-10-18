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بازدهی ۶۵ درصدی پارس‌خودرو از ابتدای شهریور

رشد ۱۵ درصدی سهام پارس‌خودرو در یک هفته

سهام پارس‌خودرو در معاملات هفته گذشته با ثبت بازدهی ۱۵ درصدی، عملکرد قابل توجهی در بازار سرمایه به ثبت رساند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۹۷
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پارس خودرو

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی، بررسی معاملات هفته گذشته گروه خودرویی در بورس نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، سهام پارس‌خودرو ۱۵ درصد رشد کرد.

در این مدت، تأیید افزایش سرمایه ۱۰۷۲ درصدی پارس‌خودرو توسط حسابرس و بازرس قانونی و افشای آن در سامانه کدال، مهم‌ترین رویداد پیرامون این شرکت بود که مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.

بررسی عملکرد سهام پارس‌خودرو از نخستین روز معاملاتی شهریور تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد این سهم در این بازه زمانی ۶۵ درصد بازدهی ثبت کرده است.

این میزان بازدهی در شرایطی به دست آمده که شاخص کل بورس در همین بازه ۳۹ درصد و شاخص صنعت خودرو ۱۳ درصد رشد داشته‌اند.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد بازدهی سهام پارس‌خودرو از ابتدای شهریورماه، بیش از رشد شاخص کل بورس و شاخص صنعت خودرو بوده و این سهم در هفته‌های اخیر عملکردی بالاتر از میانگین بازار و صنعت خودرو به ثبت رسانده است.

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سهام پارس خودرو پارس خودرو صنعت خودرو سازی
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