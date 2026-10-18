En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

آرش سزاوار درگذشت

آرش سزاوار، ترانه‌سرا و آهنگساز پس از دوره‌ای بیماری در ۸۳ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۹۲
| |
3178 بازدید
آرش سزاوار

به گزارش تابناک؛ آرش سزاوار ترانه‌سرا، آهنگساز، عکاس و روزنامه‌نگار، امروز یکشنبه (۲۶ مهرماه)، پس از مدتی بستری در بیمارستان در ۸۳ سالگی درگذشت.

آرش سزاوار با نام کامل محمدحسن سزاوار خجلی، متولد ۲۴ دی‌ماه ۱۳۲۲، از فعالان عرصه موسیقی ایران بود که طی حدود ۶ دهه فعالیت هنری با شماری از خوانندگان، آهنگسازان و تنظیم‌کنندگان موسیقی همکاری کرد.

از جمله آثار شناخته‌شده او در حوزه ترانه‌سرایی می‌توان به «نمیاد»، «غم تنهایی» و «زندون دل»، «تو که نیستی»، «خیال» و «نور و سایه» اشاره کرد. ترانه‌های «اسیر» و «کی صدا کرد منو»، «سکه ماه» و «آرزو» از دیگر آثار اوست.

سزاوار همچنین آهنگسازی قطعه «قدم رنجه» را بر عهده داشت؛ اثری که با تنظیم زنده‌یاد مجتبی میرزاده اجرا شد.

او در طول فعالیت حرفه‌ای خود با هنرمندانی همچون پرویز مقصدی، منوچهر و ناصر چشم‌آذر، امیر آرام، اریک ارکانت و ویلیام خنو همکاری داشت و در معرفی خوانندگانی نیز نقش‌آفرین بود.

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده، دوستان و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

منبع: پایگاه خبری خانه موسیقی ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
آرش سزاوار ترانه سرا محمدحسن سزاوار خجلی درگذشت
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ننه عصمت درگذشت
بازیگر و فعال حقوق معلولان درگذشت
«پیروز مجتهدزاده» پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک درگذشت
پدر صنعت ایران در ۹۷سالگی درگذشت
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005s1E
tabnak.ir/005s1E