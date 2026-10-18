آرش سزاوار درگذشت

آرش سزاوار، ترانه‌سرا و آهنگساز پس از دوره‌ای بیماری در ۸۳ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک؛ آرش سزاوار ترانه‌سرا، آهنگساز، عکاس و روزنامه‌نگار، امروز یکشنبه (۲۶ مهرماه)، پس از مدتی بستری در بیمارستان در ۸۳ سالگی درگذشت.

آرش سزاوار با نام کامل محمدحسن سزاوار خجلی، متولد ۲۴ دی‌ماه ۱۳۲۲، از فعالان عرصه موسیقی ایران بود که طی حدود ۶ دهه فعالیت هنری با شماری از خوانندگان، آهنگسازان و تنظیم‌کنندگان موسیقی همکاری کرد.

از جمله آثار شناخته‌شده او در حوزه ترانه‌سرایی می‌توان به «نمیاد»، «غم تنهایی» و «زندون دل»، «تو که نیستی»، «خیال» و «نور و سایه» اشاره کرد. ترانه‌های «اسیر» و «کی صدا کرد منو»، «سکه ماه» و «آرزو» از دیگر آثار اوست.

سزاوار همچنین آهنگسازی قطعه «قدم رنجه» را بر عهده داشت؛ اثری که با تنظیم زنده‌یاد مجتبی میرزاده اجرا شد.

او در طول فعالیت حرفه‌ای خود با هنرمندانی همچون پرویز مقصدی، منوچهر و ناصر چشم‌آذر، امیر آرام، اریک ارکانت و ویلیام خنو همکاری داشت و در معرفی خوانندگانی نیز نقش‌آفرین بود.

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده، دوستان و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

منبع: پایگاه خبری خانه موسیقی ایران