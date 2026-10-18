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اعتراف ونس به ضعف حفاظتی آمریکا در جنگ ایران

جی‌دی ونس در اظهاراتی درباره جنگ با ایران، از وجود اشتباهاتی در حفاظت از نظامیان آمریکایی پرده برداشت و از تغییر تاکتیک‌های ارتش برای مقابله با حملات پهپادی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۹۰
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جی دی ونس

به گزارش تابناک؛ جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نشست پرسش‌وپاسخ با شبکه سی‌بی‌اس نیوز، ضمن دفاع از راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، گفت واشنگتن به‌دنبال دریافت «تعهد نهایی و قاطع» از تهران برای احیا نکردن برنامه هسته‌ای خود است.

ونس در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا آمریکا با وجود طولانی‌تر شدن جنگ ایران به پیروزی قاطع دست نیافته است، گفت: «از برخی جهات، ما پیروزی قاطعی به دست آورده‌ایم»، اما تأکید کرد که «دشمن هم در این معادله حق تصمیم‌گیری دارد».

او که در تابستان در مذاکرات با ایران مشارکت داشت، همچنین مدعی شد ایران با حمله به نفتکش‌ها در تلاش است عرضه انرژی جهان را مختل کند. ونس هشدار داد اگر آمریکا از منطقه خارج شود و کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز را به ایران واگذار کند، قیمت بنزین در آمریکا به‌شدت افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تأثیر جنگ بر هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها گفت: «وقتی این درگیری تمام شود، شاهد کاهش قیمت بنزین خواهیم بود.» او افزود که نفت همچنان از خاورمیانه صادر می‌شود و ارتش آمریکا برای فراهم کردن امکان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تلاش می‌کند.

ونس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کشته شدن ۲۱ نظامی آمریکایی و زخمی شدن صد‌ها نفر دیگر در جنگ، به حمله ایران به محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در کویت اشاره کرد که در ساعات ابتدایی جنگ به کشته شدن شش سرباز ذخیره ارتش آمریکا انجامید.

او ضمن اذعان به وجود اشتباهات در حفاظت از نیرو‌های آمریکایی، گفت دولت این مسائل را جدی می‌گیرد و تاکتیک‌های نظامی خود را برای مقابله با حملات پهپادی تغییر داده است.

منبع: انتخاب

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جی دی ونس نظامیان آمریکایی حملات پهپادی
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