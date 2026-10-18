موافقت شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیرو به عربستان

شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیروهای نظامی این کشور به عربستان سعودی موافقت کرده و مأموریت آن‌ها را حمایت از ریاض در جنگ علیه یمن تعیین کرده است.

به گزارش تابناک؛ پارلمان مصر امروز جلسه‌ای فوق‌العاده برای بررسی درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، به‌منظور اعطای مجوز جهت اتخاذ اقدامات نظامی «به منظور حمایت از عربستان و حفاظت از امنیت و ثبات این کشور»؛ در صورت درخواست ریاض، برگزار می‌کند.

مصطفی بکری، نماینده پارلمان مصر اعلام کرد که شورای دفاع ملی این کشور به ریاست عبدالفتاح السیسی با اعزام نیرو‌های نظامی به عربستان و تعیین مأموریت آنها برای حمایت از این کشور و حفاظت از امنیت و ثبات آن موافقت کرده است.

پارلمان مصر امروز، یکشنبه ساعت ۱۳ به وقت محلی، جلسه‌ای فوق‌العاده برای بررسی درخواست رئیس‌جمهور این کشور درباره اعزام نیرو‌های مصری به عربستان در قالب «مأموریتی دفاعی» برگزار می‌کند. هدف از این جلسه، فراهم‌کردن مقدمات اعطای مجوز قانونی لازم برای حمایت از عربستان در صورت درخواست این کشور است.

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، اعزام نیرو‌های مسلح به مأموریت رزمی در خارج از مرز‌های این کشور، مستلزم نظرخواهی از شورای دفاع ملی و کسب موافقت دو سوم نمایندگان مجلس است. آیین‌نامه مجلس نیز برگزاری رأی‌گیری در جلسه‌ای محرمانه و فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است.

برگزاری این جلسه یا موافقت شورای دفاع ملی به معنای صدور خودکار تصمیم برای اعزام نیرو‌های مصری نیست؛ بلکه موافقت پارلمان یکی از الزامات قانونی و قانون اساسی برای انجام این اقدام به شمار می‌رود.

منبع: فارس