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توییت جنجالی علی کریمی و عمو خطاب کردن نتانیاهو

علی کریمی با انتشار پیامی خطاب به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و استفاده از عبارت «عمو»، حاشیه تازه‌ای در فضای مجازی ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۸۳
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2859 بازدید
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۲۳
توییت علی کریمی

به گزارش تابناک؛ علی کریمی با خطاب قرار دادن بنیامین نتانیاهو به‌عنوان «عمو» در شبکه اجتماعی ایکس، توییتی جنجالی منتشر کرد. انتشار این توییت همراه با تصویری از مقام‌های ایرانی در کنار یک نظامی اسرائیلی، واکنش‌برانگیز شده است.

 

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علی کریمی توییت نتانیاهو عمو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
59
پاسخ
کریمی روانپریشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
کریمی
چقدرذلیل و خواروزبون شدی
چی بودی
!!!!!! چی شدی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
50
پاسخ
حرام لقمه....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
6
46
پاسخ
مرتیکه روانی . آخه بی همه چیز اسم خودت علی هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
صدام هم حسین بود و همینطور اوباما!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
ایران که بود دیگ نذری امام حسین میزاشت الان به چه فلاکتی افتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
41
پاسخ
شارلاتان عوضی . خداواندا ایشون را در جهنم با عمو بی بی اش محشور بفرما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
9
36
پاسخ
خیانت به وطن نباید عادی سازی باشه. از فرح و پسر کودنش تا هر ایرانی که در آغوش بیگانه مخصوصاً در هنگامه جنگ میافته خائن به وطن است. امیدورام ایرانیان اصیل این حائنان را به هر نحوی به سزای اعمالشون برسونند. خیانت به وطن را عادی سازی نکنیم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
37
پاسخ
آشغال بی پدر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
6
29
پاسخ
«طرف خودش تو تهِ چاه زندگی دست‌وپا می‌زنه، بعد خیال کرده رو قلهٔ دنیا نشسته! کمی به خودت بیا، بیرون از خیالاتت هیچ‌کس تورو حساب هم نمی‌کنه.»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
5
27
پاسخ
بیچاره دربدر «دیگران دارن به بدبختیات نگاه می‌کنن و غصه می‌خورن، تو تازه نشسته‌ای برای خودت نقشِ آدم‌های مهم رو بازی می‌کنی؟ دست بردار از این نمایش مسخره.»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
6
25
پاسخ
جناب کریمی «طبل توخالی هرچقدر هم صدا بده، باز هم از توش صدا در میاد، نه محتوا. تو هم مصداق بارز همون طبل توخالی هستی.»
مرتضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
28
پاسخ
بی شرف
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