علی کریمی با انتشار پیامی خطاب به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و استفاده از عبارت «عمو»، حاشیه تازه‌ای در فضای مجازی ایجاد کرد.

توییت جنجالی علی کریمی و عمو خطاب کردن نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ علی کریمی با خطاب قرار دادن بنیامین نتانیاهو به‌عنوان «عمو» در شبکه اجتماعی ایکس، توییتی جنجالی منتشر کرد. انتشار این توییت همراه با تصویری از مقام‌های ایرانی در کنار یک نظامی اسرائیلی، واکنش‌برانگیز شده است.