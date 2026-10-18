توییت جنجالی علی کریمی و عمو خطاب کردن نتانیاهو
علی کریمی با انتشار پیامی خطاب به نخستوزیر رژیم صهیونیستی و استفاده از عبارت «عمو»، حاشیه تازهای در فضای مجازی ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۸۳| |
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به گزارش تابناک؛ علی کریمی با خطاب قرار دادن بنیامین نتانیاهو بهعنوان «عمو» در شبکه اجتماعی ایکس، توییتی جنجالی منتشر کرد. انتشار این توییت همراه با تصویری از مقامهای ایرانی در کنار یک نظامی اسرائیلی، واکنشبرانگیز شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۳
کریمی روانپریشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
چقدرذلیل و خواروزبون شدی
چی بودی
!!!!!! چی شدی
مرتیکه روانی . آخه بی همه چیز اسم خودت علی هستش
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
ناشناس| |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
شارلاتان عوضی . خداواندا ایشون را در جهنم با عمو بی بی اش محشور بفرما
خیانت به وطن نباید عادی سازی باشه. از فرح و پسر کودنش تا هر ایرانی که در آغوش بیگانه مخصوصاً در هنگامه جنگ میافته خائن به وطن است. امیدورام ایرانیان اصیل این حائنان را به هر نحوی به سزای اعمالشون برسونند. خیانت به وطن را عادی سازی نکنیم !!!
«طرف خودش تو تهِ چاه زندگی دستوپا میزنه، بعد خیال کرده رو قلهٔ دنیا نشسته! کمی به خودت بیا، بیرون از خیالاتت هیچکس تورو حساب هم نمیکنه.»
بیچاره دربدر «دیگران دارن به بدبختیات نگاه میکنن و غصه میخورن، تو تازه نشستهای برای خودت نقشِ آدمهای مهم رو بازی میکنی؟ دست بردار از این نمایش مسخره.»
جناب کریمی «طبل توخالی هرچقدر هم صدا بده، باز هم از توش صدا در میاد، نه محتوا. تو هم مصداق بارز همون طبل توخالی هستی.»