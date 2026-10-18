قیمت طلا و سکه امروز با کاهشی همگانی اما آرام مواجه شد؛ کاهشی که نه خبری از فروش‌های هیجانی در آن بود، نه نشانه‌ای از سقوط آزاد قیمت اما این آرامش نسبی، در نگاه اول نشانه‌ ثبات به نظر برسد، اما ممکن است بازار آن را نشانه‌ چیزی دیگر بداند و آن آرامش پیش از یک حرکت بزرگ باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز با رشد دسته جمعی اما پراکنده روبه رو بود؛ اما نکته‌ی قابل مهم این است که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که انس جهانی نسبت به دیروز ثابت مانده است و این رشد قیمت به‌جای آنکه از بازار جهانی سرچشمه بگیرد، از عوامل داخلی به‌ویژه افزایش قیمت تتر تاثیر گرفته است.

پرچمدار ریزش امروز...

قیمت طلای ۱۸ عیار دیروز ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان بود و امرزو ۳۲۳,۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و به ۲۵,۷۹۲,۰۰۰ رسید همچنین سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۷,۵۶۰,۰۰۰ بود و امروز ۳,۵۹۰,۰۰۰ ریزش داشت و به نرخ ۲۵۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان بود و امروز ۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان ارزان تر شد و به ۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید و قیمت نیم سکه تا دیروز ۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰تومان بود و امروز به ۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان رسید که ۶۵۰,۰۰۰تومان ارزاتر از دیروز قیمت خورد.

قیمت ربع سکه دیروز ۷۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز به ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۸۵۰,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد همچنین قیمت انس طلا روز گذشته ۴,۱۶۶ بود که امروز هم همان قیمت است و بدون تغییر مانده است.

برنده‌ پنهان بازار امروز که بود؟

بنابراین اگر نگاه کلی به بازار امروز داشته باشیم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۳۲۳,۰۰۰ تومان شروع شد که کاهش ملایم و کنترل‌شده ای را نشان می دهد که به نظر می رسد درنتیجه افت تتر است. همچنین سکه بهار آزادی نیز امروز افت ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومانی داشت و سکه امامی با کاهش ۴,۱۷۵,۰۰۰ تومانی بیشترین کاهش درصدی امروز را از آن خود کرد . از سویی دیگر، قیمت نیم سکه ۶۵۰,۰۰۰ تومان افت کرد که کم‌ترین کاهش درصدی بود که البته این پایداری نشان می‌دهد نیم سکه در شرایط فعلی، کم‌ریسک‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است اما ربع سکه اما کاهش۸۵۰,۰۰۰ تومانی در بازار امروز داشت که کاهش متعادل و در محدوده‌ی انتظاری است که به نظر می رسد ناشی از این است که انس طلا روی ۴,۱۶۶ دلار ثابت مانده است.

کف موقت یا ادامه‌ اصلاح؟

به نظر می رسد با افت نرخ تتر قیمت سایر سکه ها را نیز را با خود پایین کشیده است همچنین ثبات انس در ۴,۱۶۶ دلار هم در این میان بی تاثیر نبوده است البته پس از رشدهای روزهای گذشته، احتمالا بخشی از معامله‌گران به فروش روی آوردند و همین مساله قیمت ها را کاهشی کرده است.

به نظر می رسد اگر انس جهانی در محدوده‌ی ۴,۱۶۰ تا ۴,۱۷۰ دلار تثبیت شود و نرخ تتر به سطح ۲۶۰ هزار تومان بازگردد، بازار امروز کف موقت محسوب شده و احتمال رشد ملایم قیمت ها در روزهای آینده دور از ذهن نباشد اما به طور کلی بازار امروز، یک اصلاح فنی کنترل‌شده را تجربه کرد که در آن خبری از ریزش سهمگین خبری نبود .