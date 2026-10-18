پیام قاطع مجلس به دنیا از نگاه پزشکیان

رئیس جمهور تاکید کرد: همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت، همدلی و پشتیبانی قاطع از نیروهای مسلح را به همگان مخابره کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه ۲۶ مهر) با اشاره به رای قاطع نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«رای قاطع امروز نمایندگان مجلس به «مهرداد اخلاقی کتابچی» به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام پیام بلند و گیرایی به دنیا بود. همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت، همدلی و پشتیبانی قاطع از نیروهای مسلح را به همگان مخابره کرد.»

نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز خود صلاحیت و برنامه های مهرداد اخلاقی کتابچی را بررسی کردند.بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی دفاع، نمایندگان با رای قاطع با تصدی مهرداد اخلاقی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت کرد.