تاج از پول هنگفت فوتبال ایران در فیفا پرده برداشت

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از وجود نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات فوتبال ایران در فیفا خبر داد و تأکید کرد که انتقال این منابع به کشور اهمیت زیادی دارد.

به گزارش تابناک؛ تاج از نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات فوتبال ایران در فیفا پرده برداشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم افتتاحیه آیین رونمایی از برنامه توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در مدرسه دخترانه رازی گفت: تفاهم‌نامه بسیار خوبی میان وزارت آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال منعقد شده و نزدیک به ۴۰۰۰ زمین چمن مصنوعی افتتاح شده است. این اتفاق ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه فوتبال و فوتسال کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند آینده درخشانی را در همکاری میان آموزش‌وپرورش و هیأت‌های فوتبال سراسر کشور رقم بزند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، فراهم کردن امکان دسترسی گسترده‌تر به فضا‌های ورزشی است. با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور، ایجاد چنین زیرساخت‌هایی فرصتی ارزشمند برای توسعه فوتبال در مناطق مختلف و شناسایی استعداد‌های جدید به شمار می‌رود.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش ورزش مدارس در پرورش استعداد‌ها تصریح کرد: در گذشته، فعالیت‌های ورزشی مدارس از رونق بسیار خوبی برخوردار بود. به اعتقاد من، اکنون نیز می‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی، این ظرفیت را دوباره احیا کرد و گسترش داد. در بسیاری از محلات، زمین‌های خاکی محل فعالیت و بازی کودکان و نوجوانان بود و امروز توسعه زمین‌های چمن مصنوعی می‌تواند فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های ورزشی در مدارس و محلات فراهم کند.

تاج ادامه داد: افتتاح این زمین‌ها اتفاق بسیار خوبی برای هیأت‌های فوتبال سراسر کشور است و امیدواریم با تداوم همکاری فدراسیون فوتبال و وزارت آموزش‌وپرورش، زمینه فعالیت بیشتر نوجوانان و جوانان در رشته فوتبال فراهم شود.

رئیس فدراسیون افزود: موضوع تعویق مسابقات در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه که در ژاپن برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی گفت: برگزاری تورنمنت چهارجانبه تیم ملی فوتبال در آبان‌ماه نیز در برنامه‌ها قرار دارد و پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی ادامه خواهد داشت.

رئیس فدراسیون در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت مالی فدراسیون اظهار داشت: در حال حاضر به شستا بدهی نداریم و بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌ایم. بدهی‌های باقی‌مانده تسویه شده و در این زمینه تعهد مالی پرداخت‌نشده‌ای نداریم.

وی همچنین با اشاره به موضوع مالکیت ساختمان‌های مرتبط با فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس گفت: مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس نیز به وضعیت موردنظر بازگشته است.

تاج در پایان با اشاره به مطالبات فوتبال ایران در فدراسیون بین‌المللی فوتبال خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات فوتبال ایران در فیفا وجود دارد که پیگیری و انتقال آن به داخل کشور از موضوعات مهم پیش‌روست.