En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

پیشنهاد ویژه نیروی زمینی ارتش به بیرانوند

باشگاه نیروی زمینی ارتش از آمادگی خود برای پذیرش دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به‌منظور گذراندن دوران خدمت سربازی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۸
| |
1740 بازدید
|
۳
بیرانوند

به گزارش تابناک؛ سجاد محمدیاری مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش، درباره احتمال گذراندن دوران خدمت سربازی علیرضا بیرانوند در این مجموعه و شرایط حضور ورزشکاران در دوران سربازی اظهار داشت: ما در خدمت همه جوانان و ورزشکاران هستیم. از ابتدای فصل و در مهرماه سال گذشته اعلام کردم که تا آخرین لحظه میزبان ورزشکارانی هستیم که برای گذراندن دوران خدمت سربازی انتخاب می‌شوند و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

وی با اشاره به برخی ابهام‌ها و پیچیدگی‌های ایجادشده درباره وضعیت سربازی ورزشکاران افزود: اگر علیرضا بیرانوند به باشگاه نیروی زمینی بیاید، حضور او تابع ضوابط و تشریفات اداری است که برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه‌هایی که احتمال اجرای آنها وجود دارد، اگر قرار باشد در خدمت او باشیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت و تلاش می‌کنیم بهترین خاطره را از دوران حضورش در مجموعه نیروی زمینی ارتش داشته باشد.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه میزان حقوق سربازان تابع مصوبات ستاد کل نیرو‌های مسلح است، تصریح کرد: این موضوع در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم خارج از مصوبات ستاد کل تصمیمی بگیریم. حقوق سربازان بر اساس همان مصوبات پرداخت می‌شود. البته ممکن است باشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف امکانات مالی متفاوتی داشته باشند و شرایط پرداخت آنها به ورزشکاران نیز متفاوت باشد.

محمدیاری درباره شرایط آموزشی ورزشکاران در دوران خدمت سربازی گفت: ما دوره آموزشی داریم و ورزشکار پس از معرفی باید مراحل مربوط به آن را طی کند، اما در صورت حضور در مجموعه ما در کنار تیم خواهد بود و از حضور او استقبال می‌کنیم. افتخار می‌کنیم که بتوانیم در خدمت ورزشکاران کشور باشیم.

وی با تأکید بر اینکه دوران سربازی برای هر فرد اهداف و شرایط خاص خود را دارد، ادامه داد: هر ورزشکار شرایطش را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که گذراندن دوران خدمت در کدام مجموعه برای او مناسب‌تر است. ما نیز از حضور ورزشکاران در نیروی زمینی ارتش استقبال می‌کنیم به‌ویژه اینکه بازیکنان باید در اوج آمادگی در اختیار تیم ملی باشند تا بتوانند در میادین بین‌المللی برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش گفت: به نظر من اگر بیرانوند زودتر برای تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام می‌کرد قطعاً می‌توانست موفق‌تر از شرایط فعلی باشد. در آن زمان نیز حاشیه‌ها به اندازه امروز نبود. اگر قرار باشد از اول آبان دوران سربازی خود را در نیروی زمینی ارتش بگذراند، ما در خدمت او خواهیم بود.

محمدیاری در ادامه با اشاره به نگرانی برخی ورزشکاران از تأثیر دوران سربازی بر آینده حرفه‌ای آنها اظهار کرد: بعضی از ورزشکاران بابت این موضوع استرس دارند. مهرداد پولادی نیز یکی از بهترین بازیکنان نسل خودش بود، اما دوران فوتبالش به پایان رسید. اکنون هم بازیکنانی مانند علیرضا جهانبخش و سردار آزمون مطرح هستند که باید درباره شرایط خدمت سربازی خود تصمیم بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه کشور خودمان امن‌ترین محل برای گذراندن دوران خدمت این ورزشکاران است، گفت: به نظر من، امن‌ترین جا برای این عزیزان کشور خودمان است. ورزشکارانی که سال‌ها برای کشور خدمت کرده و افتخارآفرینی داشته‌اند، می‌توانند در دوران سربازی نیز در جبهه‌ای دیگر برای پیروزی و سربلندی ایران تلاش کنند. باید شرایطی فراهم شود که این ورزشکاران بتوانند دوران خدمت خود را با آرامش بگذرانند.

مدیرعامل تربیت‌بدنی نیروی زمینی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: من به این عزیزان قول می‌دهم که دوران خدمت سربازی نه‌تنها آنها را حتی یک درصد از موفقیت دور نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها را به موفقیت نزدیک‌تر کند.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا بیرانوند نیروی زمینی ارتش سربازی
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیرانوند: اگر در تیمی غیر از تراکتور بودم به سربازی نمی‌رفتم!
درخواست عجیب بیرانوند از نظام‌وظیفه
تمدید سه ساله قرارداد بیرو با ابهام حقوقی!
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
2
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
آبتین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
درود بر جناب آقای سجاد یاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
همان تو تراکتور بموته آبرومندتره
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۱ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s0q
tabnak.ir/005s0q