En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه طرح هفت روزه ایران هنوز روی میز است و اگر آمریکایی‌ها به شروط عمل کنند، در روز ششم تنگه هرمز باز و روز هفتم مذاکرات از سر گرفته خواهد شد، تصریح کرد که ایران در مقابل تهدیدها به هیچ وجه سر خم نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۶
| |
8562 بازدید
|
۹
عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد حضور دارد، امروز (یکشنبه) ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدات مطرح شده از سوی آمریکایی‌ها گفت: پاسخ ما همیشه روشن بوده است، ما در مقابل تهدید‌ها به هیچ وجه سر خم نمی‌کنیم.

می‌توانیم به خوبی از خود دفاع کنیم

وی با بیان اینکه آمادگی دفاع از خودمان را بیشتر از گذشته و بیشتر از جنگ‌های گذشته داریم، اظهار داشت: هم تجربیات ذی‌قیمتی گرفتیم و هم آمادگی‌های بیشتری پیدا کرده‌ایم و کاملاً می‌توانیم به‌خوبی از خودمان دفاع کنیم.

⠀رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در مسیر دیپلماسی نیز به همین ترتیب، ما هم آمادگی داریم که مسیر دیپلماسی به شرطی که شرافتمندانه و عزتمندانه باشد و حقوق ملت ایران را تأمین کند، در آن مسیر هم گام برمی‌داریم و این نکته‌ای است که جامعه بین‌المللی از ایران می‌بیند.

ایران هم اهل گفت‌و‌گو و منطق و هم اهل نبرد و مبارزه است

عراقچی یادآور شد: ما در نیویورک طرح هفت‌بندی و هفت‌روزه خود را ارائه دادیم و در اینجا نیز بر راه‌های دیپلماتیک تأکید کردیم و کشور‌ها علاقه‌مندند که این منطقه بیشتر از این گنجایش تهدید‌ها و درگیری‌ها را ندارد و علاقه‌مند هستند یک را‌ه‌حل صلح‌آمیز پیدا شود و جمهوری اسلامی ایران در این قضیه پیشقدم است و در این مسیر اراده خود را نشان داده است.

وی گفت: ما هر دو مسیر را با هم جلو می‌بریم، جامعه بین‌الملل باید بداند و می‌داند که جمهوری اسلامی اهل دیپلماسی، منطق و گفت‌و‌گو است و در عین حال اهل نبرد و مبارزه است و اگر مورد تهاجم واقع شود با قوت از خودش دفاع می‌کند و این دو هیچ تناقضی با هم ندارند.

 طرح ایران هنوز روی میز است

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات وزیر خارجه قطر درباره طرح هفت روزه ایران و اینکه آیا قرار است ایران در موضوعات هسته‌ای تجدیدنظری صورت بگیرد؟ گفت: شرایط ما کاملا روشن است و در قالب یک طرح هفت روزه به طرف آمریکایی ارائه شده و آنها نظراتی داشتند و ارائه دادند که در حال بررسی هستیم.

عراقچی بیان کرد: از نظر ما طرح ایران هنوز روی میز است و اگر واقعا صداقتی در طرف آمریکایی وجود دارد که ندارد. باز شدن تنگه هرمز مسیر کاملاً مشخصی دارد و اگر به آن شروط عمل کنند، در روز ششم تنگه هرمز باز خواهد شد و روز هفتم مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.

 شروط ایران عجیب و غریب نیست

وی گفت: شروط ما عجیب و غریب نیست. همه شروطی است که قبلا آمریکا در یادداشت تفاهم قبلی و در مذاکرات دیگری که بود خودش را به آنها متعهد کرده بود. شروط کاملا عادلانه‌ای است و معتقدیم اگر آمریکا اراده‌ای برای باز شدن تنگه هرمز داشته باشد در عرض چند روز می‌تواند این شروط را انجام دهد و تنگه هرمز هم باز خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی تنگه هرمز تهدید مذاکره دیپلماسی
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنترل ایران بر تنگه هرمز محدود شده است!؛ وابستگی نظامی انصارالله یمن به ایران کمتر شده است
ترکش‌های جنگ در اقتصاد منطقه؛ روایت IMF از آثار محاصره دریایی
واکنش وزیر دفاع به تهدید توسط مادر بمب‌ها
دیدار عراقچی و فواد حسین در بغداد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
9
9
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
8
10
پاسخ
شعارهای امشب سوپر انقلابی ها جالب و شنیدنی خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
16
12
پاسخ
پس انتقام خون قائد شهید چه میشه؟ اینهمه حضور شبانه در میدان برای کوتاه آمدن بود؟
ناشناس
|
France
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
8
16
پاسخ
کسی به مذاکرات اعتماد ندارد چه روز اول باشد یا ششم .
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
5
9
پاسخ
چقدر تند تند تنگه را باز می کنید؟بیخیال تنگه به امور دیگه بپردازید. تنگه را به اهل سپرده اند مدیریت می کند. حالا که اجبارا تنگه بسته است از فرصت استفاده کنید 15کشور همسایه داریم تردد در مرزهای آنها را تسهیل کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
از بین همه این کشور ها فقط پاکستان و ترکیه به دریای آزاد متصل هستن
که ترکیه توی مسیر صادرات ما به چین نیست
پاکستان هم به خاطر تحریم بانکی مرز صادرات را بست
سید یوسف موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
7
5
پاسخ
بازم مواظب آمریکا باشید چون واقعا شیطان بزرگ است دریک لحظه همه قرارداد را به هم می زند سران آمریکا انسان نیستند که به تعهدات خودشان عمل کنند هر لحظه فرصت یافتند زود هجوم می کنند سران آمریکا کثیف هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
3
0
پاسخ
باید تنگه را با غرق کردن نفتکش ها به خصوص سمت عمان ببندیم تا نتونن رد بشن
Rv
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
1
1
پاسخ
یک نمونه از مزاکراتی که تا به حال با آمریکا ثمره داشته مثال بزنید🥸
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ماجرای زنی که با ۴۰ داور وارد رابطه شد/ تاج ثابت کند از گالیاردی جریمه گرفته تا ابد مرید او می‌شوم/ آیا مردم از این فوتبال رضایت دارند؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۰۱ نظر)
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۹۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s0o
tabnak.ir/005s0o