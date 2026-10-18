وزیر امور خارجه با بیان اینکه طرح هفت روزه ایران هنوز روی میز است و اگر آمریکایی‌ها به شروط عمل کنند، در روز ششم تنگه هرمز باز و روز هفتم مذاکرات از سر گرفته خواهد شد، تصریح کرد که ایران در مقابل تهدیدها به هیچ وجه سر خم نمی‌کند.

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد حضور دارد، امروز (یکشنبه) ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدات مطرح شده از سوی آمریکایی‌ها گفت: پاسخ ما همیشه روشن بوده است، ما در مقابل تهدید‌ها به هیچ وجه سر خم نمی‌کنیم.

می‌توانیم به خوبی از خود دفاع کنیم

وی با بیان اینکه آمادگی دفاع از خودمان را بیشتر از گذشته و بیشتر از جنگ‌های گذشته داریم، اظهار داشت: هم تجربیات ذی‌قیمتی گرفتیم و هم آمادگی‌های بیشتری پیدا کرده‌ایم و کاملاً می‌توانیم به‌خوبی از خودمان دفاع کنیم.

⠀رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در مسیر دیپلماسی نیز به همین ترتیب، ما هم آمادگی داریم که مسیر دیپلماسی به شرطی که شرافتمندانه و عزتمندانه باشد و حقوق ملت ایران را تأمین کند، در آن مسیر هم گام برمی‌داریم و این نکته‌ای است که جامعه بین‌المللی از ایران می‌بیند.

ایران هم اهل گفت‌و‌گو و منطق و هم اهل نبرد و مبارزه است

عراقچی یادآور شد: ما در نیویورک طرح هفت‌بندی و هفت‌روزه خود را ارائه دادیم و در اینجا نیز بر راه‌های دیپلماتیک تأکید کردیم و کشور‌ها علاقه‌مندند که این منطقه بیشتر از این گنجایش تهدید‌ها و درگیری‌ها را ندارد و علاقه‌مند هستند یک را‌ه‌حل صلح‌آمیز پیدا شود و جمهوری اسلامی ایران در این قضیه پیشقدم است و در این مسیر اراده خود را نشان داده است.

وی گفت: ما هر دو مسیر را با هم جلو می‌بریم، جامعه بین‌الملل باید بداند و می‌داند که جمهوری اسلامی اهل دیپلماسی، منطق و گفت‌و‌گو است و در عین حال اهل نبرد و مبارزه است و اگر مورد تهاجم واقع شود با قوت از خودش دفاع می‌کند و این دو هیچ تناقضی با هم ندارند.

طرح ایران هنوز روی میز است

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات وزیر خارجه قطر درباره طرح هفت روزه ایران و اینکه آیا قرار است ایران در موضوعات هسته‌ای تجدیدنظری صورت بگیرد؟ گفت: شرایط ما کاملا روشن است و در قالب یک طرح هفت روزه به طرف آمریکایی ارائه شده و آنها نظراتی داشتند و ارائه دادند که در حال بررسی هستیم.

عراقچی بیان کرد: از نظر ما طرح ایران هنوز روی میز است و اگر واقعا صداقتی در طرف آمریکایی وجود دارد که ندارد. باز شدن تنگه هرمز مسیر کاملاً مشخصی دارد و اگر به آن شروط عمل کنند، در روز ششم تنگه هرمز باز خواهد شد و روز هفتم مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.

شروط ایران عجیب و غریب نیست

وی گفت: شروط ما عجیب و غریب نیست. همه شروطی است که قبلا آمریکا در یادداشت تفاهم قبلی و در مذاکرات دیگری که بود خودش را به آنها متعهد کرده بود. شروط کاملا عادلانه‌ای است و معتقدیم اگر آمریکا اراده‌ای برای باز شدن تنگه هرمز داشته باشد در عرض چند روز می‌تواند این شروط را انجام دهد و تنگه هرمز هم باز خواهد شد.