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اتفاق عجیب در جلسه رأی به وزیر دفاع

در روزی که مجلس باید درباره سکاندار وزارت دفاع تصمیم می‌گرفت، ۸ نماینده غایب بودند و ۲۵ نماینده حاضر نیز رأیی ثبت نکردند. موضوعی که در شرایط حساس کشور، تأمل‌برانگیز به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۴
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صحن مجلس

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در نشست علنی امروز مجلس با کسب ۲۳۷ رأی، اعتماد نمایندگان را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به‌دست آورد.

این جلسه پس از قرائت گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع و همچنین سخنان محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس و دفاع مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از وزیر پیشنهادی، آغاز شد. در ادامه، نمایندگان مجلس در دو گروه موافق و مخالف، دیدگاه‌های خود را درباره سوابق و برنامه‌های مهرداد اخلاقی مطرح کردند.

جزئیات آماری آرا

در جلسه رأی‌گیری که به‌صورت الکترونیکی برگزار شد، از مجموع ۲۸۵ نماینده مجلس، ۸ نماینده در جلسه غایب بودند. از ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه، ۲۳۷ نماینده رأی «موافق» دادند و ۱۵ نماینده رأی «مخالف» را انتخاب کردند. هم‌چنین هیچ نماینده‌ای رأی «ممتنع» نداد؛ این بدان معناست که ۲۵ نماینده از میان حاضران، در رأی‌گیری شرکت نکردند.

در نهایت با کسب ۲۳۷ رأی موافق، مهرداد اخلاقی رسماً به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح معرفی شد.

از آن‌جا که رأی به وزیر پیشنهادی وظیفه اصلی نمایندگان بوده و به‌خصوص در شرایط جنگی این مشارکت برای انتخاب وزیر دفاع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، سوال این است که چرا برخی نمایندگان در این جلسه غایب بودند و از آن بدتر، چرا برخی دیگر که در جلسه هم حاضر بودند، رأی نداده‌اند؟

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جلسه رای اعتماد وزیر دفاع مهرداد اخلاقی نمایندگان مجلس
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