هشدار وزیر دفاع درباره خطای محاسباتی دشمن

وزیر پیشنهادی دفاع با هشدار نسبت به تکرار خطای محاسباتی از سوی آمریکا تأکید کرد که هرگونه اقدام نظامی مجدد علیه ایران با پاسخی غافلگیرانه و گسترده از سوی ملت ایران و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه در صحن علنی مجازی مجلس شورای اسلامی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا از جمله شهدای جنگ تحمیلی سوم، رهبر شهید و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، گفت: خدمتگزاری به ملت مبعوث‌شده در نبرد با جبهه شیطانی صهیونیسم و استکبار جهانی، به‌عنوان سربازی تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، توفیق الهی برای ادای تکلیف جهادی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با قدردانی از اعتماد رئیس‌جمهور گفت: از اعتماد ریاست جمهور، جناب آقای پزشکیان، و حمایت مقامات عالی لشکری در معرفی اینجانب برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح قدردانی می‌کنم.

اخلاقی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر کرد و گفت: از نمایندگان که در ملاقات‌ها، نشست‌ها و کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع و معادن مجلس در چند روز اخیر، با سعه صدر و حساسیت ارزشمند نسبت به حوزه دفاعی و رسیدگی به سوابق و برنامه‌های اینجانب، نقد و بررسی عالمانه و متعهدانه داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

وی در ادامه از سرپرست وزارت دفاع و کارکنان این وزارتخانه قدردانی کرد و اظهار داشت: از سرپرست محترم وزارت دفاع، برادر عزیز سردار ابن‌الرضا، مدیران پرتلاش و آحاد کارکنان جهادگر وزارت دفاع که پس از شهادت وزیر سرافراز دفاع تا به امروز با نقش جهادی و هوشمندانه، فرایند پشتیبانی از رزمندگان نیرو‌های مسلح و عرصه‌های نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونی را استمرار بخشیدند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

ضرورت شناخت دقیق محیط امنیتی و راهبردی کشور

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به شرایط حساس پیش‌روی این وزارتخانه اظهار کرد: با رأی اعتماد مجلس محترم، مسئولیت وزارت دفاع در مقطع حساسی بر عهده اینجانب قرار خواهد گرفت که محیط امنیتی و راهبردی کشور در سطح منطقه و جهان با تغییرات عمیق و شتابان و بعضاً چالش‌های پیچیده مواجه است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دفاع از کشور مستلزم شناخت دقیق محیط، درک منطق تحولات، تشخیص روند‌های اثرگذار و آمادگی برای مواجهه با آینده‌های متفاوت است.

اخلاقی تأکید کرد: باور من این است که قدرت دفاعی هر کشور، علاوه بر ظرفیت‌های عملیاتی آن، به کیفیت و میزان شناخت آن کشور از محیط راهبردی وابسته است.

وی افزود: امروز در عرصه منطقه و جهان با محیطی ایستا و قابل پیش‌بینی مواجه نیستیم. تغییر در ماهیت تهدیدات و منطق قدرت نظامی، تغییر در محیط فناوری و نظم منطقه‌ای در حال وقوع است.

جنگ‌های اخیر؛ ترکیبی از نبرد نظامی، تحریم و جنگ سایبری

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های اخیر گفت: ماهیت جنگ‌های اخیر، ترکیب جنگ نظامی با تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، نبرد سایبری، اخلال در زنجیره تأمین، جنگ اطلاعاتی و محدودسازی دسترسی به فناوری است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط نبرد با جبهه استکبار اظهار کرد: ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت امروز با توکل به امداد الهی، رهبری حکیم و مقتدر، نقش‌آفرینی دولت خدمتگزار و نیرو‌های مسلح شجاع در نبرد با جبهه استکبار، با اتحاد مقدس و ایستادگی ملی، اهداف و آرمان‌ها را با اتکا به فرهنگ و تفکر بسیجی به پیش برده و طعم پیروزی نهایی را خواهند چشید.

تأکید بر دستاورد‌های صنعت دفاعی در شرایط تحریم

اخلاقی با اشاره به تلاش‌های چند دهه گذشته در حوزه دفاعی کشور گفت: چند دهه تلاش مدیران، دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی، با مشارکت جامعه گسترده نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت رهبری حکیمانه قائد شهید انقلاب و با جانفشانی رزمندگان نیرو‌های مسلح، در شرایط تحریم و محدودیت‌های زیاد، قابلیت‌های دفاعی را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت بنا نهاد.

وی افزود: این قابلیت‌ها امروز دشمن آمریکایی ـ صهیونی را در جنگ اخیر به سرحد استیصال رسانده و در وضعیت بن‌بست راهبردی قرار داده است.

هشدار درباره پیامد‌های خطای محاسباتی دشمن

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به روند تکمیل توانمندی‌های دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در ادامه این تلاش‌ها، پس از جنگ ۱۲ روزه، این قابلیت به‌گونه‌ای تکمیل و روزآمد شده است که برآورد‌ها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق در دشمنان درباره استمرار جنگ نظامی ایجاد شده است.

اخلاقی در پایان بخش ارائه‌شده از سخنان خود تأکید کرد: البته اگر دشمن آمریکایی مجدداً دچار خطای محاسباتی شود، پاسخ ملت غیور ایران و رزمندگان اسلام غافلگیرانه و گسترده خواهد بود و تبعات منطقه‌ای و جهانی آن بر عهده دولت تروریستی آمریکا و هم‌پیمانان او خواهد بود.

وی با اشاره به فرصت ۲۲ماهه تا پایان دوره وزارت، گفت: با توجه به فرصت تا پایان دوره وزارت، برنامه‌ها در ۲ اولویت کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سیاست‌ها و الزامات دفاعی ابلاغی ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) و در تعامل با فرماندهان کل ارتش، سپاه و بسیج مستضعفین تنظیم شده است.

احلاقی ادامه داد: در روند اجرا نیز تعامل مدیریتی و برنامه‌ای با فرماندهان و هم‌رزمان در نیرو‌های مسلح استمرار خواهد داشت. برنامه پیش‌تر به‌صورت مکتوب به نمایندگان تقدیم شده و در این بخش، اولویت‌ها و محور‌های اصلی به‌اختصار بیان می‌شود.

برون‌سپاری تولیدات دفاعی یک ضرورت است

وزیر پیشنهادی دفاع در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره برون‌سپاری، اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز وزارت دفاع، ناچاریم برای انجام تعهدات خود از برون‌سپاری استفاده کنیم؛ انتخاب دیگری وجود ندارد و این یک ضرورت است.

اخلاقی با اشاره به برنامه‌های ابلاغی وزارت دفاع در حوزه برون‌سپاری اهار داشت: در وزارت دفاع، طی هفت ماه گذشته و در دوره سرپرستی وزارتخانه، برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است که بر اساس آن باید به ۷۵ درصد برون‌سپاری در تولیدات برسیم. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به حدود ۵۵ درصد اشاره شده و هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۵، رسیدن به ۷۵ درصد و برای سال ۱۴۰۶، افزایش این میزان به بیش از ۸۵ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه برون‌سپاری در این حوزه صرفاً یک انتخاب نیست، توضیح داد: بر اساس ابلاغیه‌های ستاد کل نیرو‌های مسلح، از میان چند هزار محصولی که وزارت دفاع تولید می‌کرده است، چند صد محصول به‌عنوان محصولات کارآمد در جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه تشخیص داده شده‌اند. این موضوع با مشورت و دریافت اطلاعات از بخش‌های مختلف عملیاتی سپاه، ارتش و فراجا جمع‌بندی و به وزارت دفاع ابلاغ شده است.

اخلاقی ادامه داد: محصولاتی که دارای طبقه‌بندی سری و بالاتر باشند، باید به‌عنوان خطوط قرمز وزارت دفاع در سازه‌های امن تولید شوند و محصولاتی که طبقه‌بندی آنها از سطح خیلی محرمانه پایین‌تر است، در شبکه کل کشور تولید خواهند شد. بنابراین، در این بخش گسترش قابل‌توجهی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: جنگ واقعی امروز، جنگ ترکیبی است و در وزارت دفاع نیز برای این موضوع تیم‌هایی تشکیل شده و فعال هستند.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به ملاحظات امنیتی این حوزه افزود: ارائه اطلاعات بیشتر در چنین جلسه‌ای را به صلاح امنیت کشور نمی‌دانم، اما اعلام آمادگی می‌کنم که از فردای انتخاب، در صورت انتخاب اینجانب، در جلسات بسیار محدود و تخصصی، جزئیات برنامه‌ها و زمان‌بندی آنها را در اختیار نمایندگان قرار دهم.

برنامه‌های دفاعی باید با زمان‌بندی و ارزیابی توان اجرایی همراه باشد

اخلاقی در ادامه، در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره برنامه‌های وزارت دفاع و سوابق مدیریتی خود، اظهار کرد: مگر می‌شود در وزارتخانه‌ای که جزو نیرو‌های مسلح است، دو سازمان مستقل از فرمانده وجود داشته باشد؛ یکی حفاظت اطلاعات و دیگری عقیدتی ـ سیاسی، اما سوابق و صلاحیت افراد بررسی نشود؟

وی افزود: این دو سازمان ۴۲ سال است که بنده را تحت نظارت دارند. اگر از نظر اعتقادی، رفتاری یا امنیتی نقطه‌ضعفی وجود داشت، اساساً فرایند معرفی به مجلس آغاز نمی‌شد.

وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد: اگر وزیری برنامه‌ای دقیق، همراه با زمان‌بندی و سنجش توان اجرایی نداشته باشد، چگونه به خود اجازه می‌دهد در مجلس حاضر شود و برنامه ارائه کند؟ ارائه جزئیات این برنامه‌ها در محیط‌های تخصصی امکان‌پذیر است و بنده آمادگی دارم میزبان هر تیمی از مجلس باشم که برای بررسی برنامه‌ها مراجعه کند.

تقویت جبهه مقاومت از اولویت‌های وزارت دفاع خواهد بود

اخلاقی با اشاره به ارتباط خود با جبهه مقاومت اظهار کرد: به تعداد سال‌های خدمتم تا همین امروز، ارتباط مستقیم با جبهه‌های مختلف داشته‌ام؛ هرچند امکان بیان همه این ارتباطات در این برنامه تلویزیونی وجود ندارد.

وی افزود: خدماتی ارائه کرده‌ام و تقدیرنامه‌هایی نیز از رهبران جبهه مقاومت به زبان خودشان دریافت شده است که برخی از آنها را با توجه به اعتمادی که وجود داشت، به تعدادی از نمایندگان و به‌ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه کردیم؛ چراکه بیان جزئیات بیشتر در این زمینه عاقلانه نیست.

وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات من، تقویت بیش از گذشته جبهه مقاومت خواهد بود.

تحقیقات دفاعی حتی از تولید اهمیت بیشتری دارد

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تحقیقات و توسعه فناوری‌های دفاعی، به تجربه خود در این حوزه پرداخت و گفت: در طول دوران خدمت، موردی پیش آمد که اتفاقی برای محصولات سازمان صنایع هوافضا رخ داد. بخش امنیت به من تذکر داد که به دلیل داشتن گرین‌کارت توسط تعدادی از افراد در آن پژوهشکده، ارتباط خود را قطع کنم تا موضوع از نظر آنها کاملاً شفاف شود.

وی افزود: در دوران خدمتم در وزارت دفاع، در هر مسئولیتی که داشته‌ام، تعداد پژوهشکده‌ها و دفاتر طراحی ایجادشده قابل بررسی است. در سازمان صنایع دفاع نیز که اکنون ۹ سال است در خدمت آن هستم، ده‌ها مرکز تحقیقاتی راه‌اندازی شده است.

وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر ضرورت خودکفایی علمی کشور اظهار کرد: اعتقاد دارم کشوری که از ابتدای پیروزی انقلاب، در شعار‌های امام کبیر و در اعتقادات ایشان، نه شرق و نه غرب را مبنا قرار داده است، بدون تحقیقات در همه موضوعات، از خاک و آب و دریا و زمین گرفته تا تسلیحات، نمی‌تواند جایگاه خود را در جامعه جهانی حفظ کند.

اخلاقی تصریح کرد: بنابراین، تحقیقات حتی از تولید نیز برای بنده در وزارت دفاع اهمیت بیشتری دارد. همین بس که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۳ صرفاً در حوزه تحقیقات فعالیت می‌کردم و از سال ۱۳۷۳ وارد حوزه تولید شدم و از آن زمان، تولید و تحقیق را در کنار یکدیگر مدیریت کرده‌ام.

بازنگری در ساختار وزارت دفاع در دستور کار است

وزیر پیشنهادی دفاع درباره اصلاح ساختار وزارتخانه نیز گفت: قطعاً باید با توجه به شرایط امروز، ساختار مناسبی را بر اساس هدف‌گذاری‌هایی که خدمت نمایندگان عرض کردم، مجدداً به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح برسانیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است که این فرایند تا سال ۱۴۰۵ به پایان برسد و در سال ۱۴۰۶، با اخذ مصوبات لازم، اجرای آن آغاز شود.

ساماندهی شرکت‌های اقتصادی و حفظ سلامت مالی

اخلاقی در ادامه، با اشاره به نقش شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع در تأمین منابع مالی نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: همان‌طور که جناب آقای دکتر فرمودند، تعهد کرده‌ایم و متعهد هستیم که پس از مشخص‌شدن گروه‌هایی که با رأی نمایندگان تعیین می‌شوند، وارد بررسی این موضوع شویم.

وی افزود: همانند پزشکی که ابتدا بیمار را معاینه می‌کند و سپس نسخه می‌نویسد، ابتدا باید شرایط را بررسی کنیم. شاید بتوانم به دولت کمک کنم تا این بخش اقتصادی، با وجود همه گرفتاری‌ها، برای تأمین اعتباراتی که دولت باید به نیرو‌های مسلح اختصاص دهد، حفظ شود؛ البته به شرط آنکه بتوانم سلامت آن را تضمین کنم.

وزیر پیشنهادی دفاع ادامه داد: اگر نتوانم این مجموعه را سالم نگه دارم، قطعاً درخواست خواهم کرد که مدیریت‌هایی که موجب بروز این مشکلات شده‌اند، تغییر کنند.

اخلاقی با اشاره به وضعیت سهام وزارت دفاع در برخی شرکت‌ها گفت: حدود ۱۰۰ شرکت وجود دارد که تماماً متعلق به ما نیستند و به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، سهم ما ممکن است ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد. در چنین شرایطی، چرا باید بر مدیریت این شرکت‌ها اصرار داشته باشیم؟ دولت می‌تواند از طریق وزارت نفت یا دستگاه مربوطه، مدیریت آنها را بر عهده بگیرد و ما نیز به‌اندازه سهم خود از سود بهره‌مند شویم.

وی تأکید کرد: ما این مدیریت را صرفاً برای کمک به دولت در وزارت دفاع پذیرفته‌ایم، مشروط بر اینکه بتوانیم سلامت اقتصادی را نیز مانند سایر بخش‌های نیرو‌های مسلح حفظ کنیم.

وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر اهمیت سلامت اقتصادی نیرو‌های مسلح گفت: سلامت نیرو‌های مسلح بسیار مهم است و امام شهید ما نیز به همین دلیل، چند بانک را در فرصتی بسیار کوتاه ادغام کردند؛ درحالی‌که اگر قرار بود این کار از مسیر عادی بانک مرکزی انجام شود، شاید ۱۰ سال طول می‌کشید.

همکاری با بسیج برای ارتقای روحیه جهادی کارکنان

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود، به همکاری وزارت دفاع با سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد و گفت: دیروز به دیدار آقای طائب رفتیم و توافق‌نامه‌ای تنظیم و ارائه کردیم تا وزارت دفاع و سازمان بسیج به‌صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند و بتوانیم روحیه جهادی کارکنان وزارت دفاع را ارتقا دهیم.

وی افزود: حتی با ایشان صحبت کردیم که برای جذب نیرو‌های جدید، فهرست افراد را در اختیار ما قرار دهند و برای ارتقای نیرو‌های موجود نیز به ما کمک کنند تا روحیه جهادی در مجموعه وزارت دفاع تقویت شود.

توجه به خانواده کارکنان در برابر جنگ ترکیبی

وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر اهمیت مسائل اعتقادی و فرهنگی کارکنان گفت: توجه زیادی به بخش فکری و اعتقادی کارکنان وزارت دفاع خواهم داشت و به‌ویژه معتقدم باید به خانواده‌های آنان توجه شود.

اخلاقی توضیح داد: حرف من این است که کارکنان ما ساعت هفت صبح به محل کار می‌روند و ساعت ۹ شب به منزل می‌رسند و عملاً زمانی برای خانواده خود ندارند. ما باید در وزارت دفاع برای همسران و فرزندان کارکنان برنامه داشته باشیم.

وی افزود: این برنامه‌ها باید در برابر جنگ ترکیبی‌ای که دشمن علیه ملت شریف ایران طراحی و اجرا می‌کند و از شبکه‌های در اختیار خود برای آن بهره می‌گیرد، نقش مؤثری داشته باشند.

وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌هایی داشته باشیم که به مقابله با این تهدیدات کمک کند و صرفاً به پیامک و مسائل فضای مجازی محدود نباشد، بلکه بتواند به ارتقای فرهنگ جامعه نیز کمک کند.

برنامه‌های ۶ماهه و ۲۲ماهه وزارت دفاع

اخلاقی در ادامه، با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه‌های خود گفت: با توجه به زمانی که در اختیار دارم، ناچارم بخشی از توضیحات مربوط به هر محور را کوتاه‌تر بیان کنم. برنامه‌های خود را در دو بخش شش‌ماهه و ۲۲ماهه تقسیم کرده‌ایم.

وی افزود: دلیل تعیین برنامه شش‌ماهه این است که اعتقاد راسخ داریم از همین امروز، وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح باید آمادگی کامل داشته باشند.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح در برابر تهدیدات احتمالی اظهار کرد: از دیشب و با توجه به اخباری که دریافت می‌کردیم، نیرو‌های مسلح در وضعیت آمادگی قرار دارند. اطلاعات مربوط به نزدیک‌شدن هواپیما‌ها به مرز‌ها نیز بلافاصله در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

اخلاقی تأکید کرد: از مدتی پیش همچنان در آمادگی کامل هستیم و برای جنگ با صهیونیست‌ها آماده‌ایم. مطمئن باشید فرزندان شما در نیرو‌های مسلح به هیچ عنوان لحظه‌ای چشم بر هم نخواهند گذاشت تا تکلیف جنگ مشخص شود.

وی با اشاره به موضوع تنگه هرمز و طرح‌های عملیاتی نیرو‌های مسلح گفت: مدل جنگیدن و این موضوعات، اطلاعاتی با طبقه‌بندی بسیار بالا هستند و فرماندهان عملیاتی مسئول طرح‌ها و حفظ اطلاعات تا روز مبارزه‌اند؛ بنابراین نمی‌توانیم این جزئیات را بیان کنیم.

استفاده از ظرفیت‌های ملی برای تولید و پشتیبانی دفاعی

وزیر پیشنهادی دفاع در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه تولیدات دفاعی اظهار کرد: زمانی که به ما ابلاغ شود چه سلاحی با چه مشخصاتی باید تولید شود، از امکانات باقی‌مانده در وزارت دفاع و کل کشور، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های سراسر کشور استفاده خواهیم کرد؛ این موضوع محدود به یک منطقه یا استان خاص نخواهد بود.

وی افزود: در آینده، کارخانه‌های خود را لزوماً در همان مکان‌هایی که پیش‌تر مستقر بوده‌اند، احداث نخواهیم کرد، بلکه مناطقی را انتخاب می‌کنیم که از نظر کوهستانی، امنیت، نیروی انسانی و محرومیت‌زدایی شرایط مناسبی داشته باشند.

اخلاقی تأکید کرد: در این زمینه، ملاحظات و اهداف موردنظر مقام معظم رهبری، دولت محترم و مجلس محترم را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و تلاش می‌کنیم همه این عوامل در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

وی عنوان کرد: آمایش موردنظر باید به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح برسد و تلاش خواهیم کرد این برنامه به‌گونه‌ای اجرا شود که شرایط مرزی، محرومیت‌زدایی و امکانات موجود در استان‌ها همگی در آن مورد توجه قرار گیرند.

اخلاقی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت وزارت دفاع برای دوره بعدی دولت، اظهار کرد: برنامه بلندمدت ۲۹ماهه برای دولت بعدی نیز در نظر گرفته شده است. برنامه وزارت دفاع در دوره شهید نصیرزاده، برنامه دولت چهاردهم بوده و ما موظفیم این برنامه را به مجلس ارائه کنیم و به تأیید نمایندگان برسانیم.

وی با اشاره به رأی اعتماد مجلس به شهید نصیرزاده افزود: نمایندگان محترم با بینش سیاسی خود، با ۲۸۱ رأی به ایشان اعتماد کردند و ما نیز وظیفه داشتیم از برنامه‌های ایشان حمایت کنیم. بنده خودم از افرادی بودم که تا آخرین روز شهادت ایشان در کنارشان بودم و از اقدامات موردنظر نیرو‌های مسلح برای تقویت توان دفاعی حمایت می‌کردم.

اخلاقی با اشاره به حضور خود در محل کار در جریان جنگ رمضان گفت: از ۹ اسفند تا امروز، محل کارم در سازمان صنایع دفاع بود و با وجود حمله موشکی به دفتر کارم، از محدوده آن خارج نشدم. ساختمان سازمان دفاع مورد اصابت موشک قرار گرفته بود، اما محل استقرارم را تغییر ندادم و همه کارکنان وزارت دفاع از این موضوع اطلاع دارند.

جهش تولید و تأمین تسلیحات مورد نیاز نیرو‌های مسلح

وزیر پیشنهادی دفاع در تشریح اولویت‌های کوتاه‌مدت وزارتخانه گفت: جهش تولید و تأمین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیرو‌های مسلح متناسب با جنگ آینده، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و ملی، پشتیبانی پایدار و مؤثر از محور مقاومت و توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح، از محور‌های اصلی برنامه ماست.

وی افزود: ما نیز اعتقاد داریم که اگر بتوانیم در بیرون از مرز‌های کشور با تهدیدات مقابله کنیم، بهتر است اجازه ندهیم مردم در داخل مرز‌ها مورد اصابت قرار گیرند.

اخلاقی با تأکید بر اهمیت حفظ نخبگان در مجموعه دفاعی کشور اظهار کرد: توجه به معیشت کارکنان، بازنشستگان و نخبگان نیرو‌های مسلح اهمیت زیادی دارد. اگر بازنشستگان مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است نیرو‌های شاغل نیز نسبت به آینده خود دلسرد شوند. برای حفظ نخبگان باید اقداماتی انجام دهیم که موجب افزایش تعلق آنان به مجموعه شود.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات ویژه برای نخبگان، از جمله واگذاری مسکن سازمانی با قیمت مناسب، پرداخت‌های بیشتر و سایر حمایت‌ها، باید قدرت خرید خانوار‌ها برای تأمین مواد غذایی نیز افزایش یابد.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت معیشتی از کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح گفت: وزارت دفاع ۳۰۰ میلیون دلار برای ثابت نگه‌داشتن قیمت کالا‌های اساسی و خواربار خانوار‌هایی که تحت حمایت ما هستند، هزینه می‌کند.

وی افزود: قرار است دولت محترم این مبلغ را تا پایان سال به وزارت دفاع بازگرداند تا در این پنج ماه، با وجود تورم احتمالی، بتوانیم قیمت این اقلام را برای کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح ثابت نگه داریم و از آنان حمایت کنیم.

اخلاقی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه شاغلان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح اظهار کرد: خودمان می‌دانیم که بیمه‌های موجود دیگر پاسخگوی همه نیاز‌ها نیستند و پوشش کافی ندارند. راهکار‌هایی برای این موضوع داریم که در سازمان صنایع دفاع، هم برای نیرو‌های شرکتی و هم برای نیرو‌های پایور اجرا کرده‌ام و امیدوارم بتوانم آنها را در سطح وزارت دفاع نیز اجرا کنم.

ارتقای توان موشکی و توسعه سامانه‌های هوشمند

وزیر پیشنهادی دفاع در تشریح برنامه‌های میان‌مدت این وزارتخانه گفت: ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، با تأکید بر سامانه‌های هوشمند، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی با اشاره به حوزه موشکی افزود: در حوزه رزم موشکی، شامل موشک‌های زمین‌به‌زمین و کروز، باید در زمینه دقت، قدرت تخریب و برد به سطحی برسیم که بازدارندگی کشور جدی باشد و دشمنان حتی در فواصل دور نیز به استقرار و اقدام علیه ایران فکر نکنند.

اخلاقی با اشاره به تأثیر توان موشکی بر محاسبات نظامی طرف مقابل اظهار کرد: هنگامی که ناو‌ها از محدوده‌ای عقب‌تر می‌روند، به این دلیل است که از برد تسلیحات ما اطلاع دارند و می‌دانند تا چه فاصله‌ای می‌توانیم آنها را از خاک خود هدف قرار دهیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت پدافند هوایی گفت: در حوزه پدافند هوایی، جدی‌تر از برنامه‌های گذشته وارد خواهیم شد.

توسعه انواع پهپاد‌ها و تقویت توان فضایی

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه‌های حوزه پهپادی اظهار کرد: در زمینه انواع پهپادها، از جمله پهپاد‌های پنهان‌کار، دوربرد، انتحاری، جنگی، تصویربرداری، پدافندی و پهپاد‌های مقابله‌کننده با پهپاد، حجم زیادی از فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی را در این ۲۲ ماه پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های فضایی وزارت دفاع نیز گفت: تزریق ماهواره‌های مناسب برای بخش نظامی از دیگر محور‌های برنامه است. ماهواره‌های کشاورزی و غیرنظامی شرایط متفاوتی دارند و هم کیفیت تصاویر آنها و هم مدار گردششان با ماهواره‌های نظامی متفاوت است.

اخلاقی تأکید کرد: باید ماهواره‌های نظامی را خودمان بسازیم و خودمان نیز پرتاب کنیم. این برنامه‌ها از گذشته آغاز شده‌اند و در ادامه دنبال خواهند شد.

برنامه‌ریزی برای توسعه توان رزم هوایی و دریایی

وزیر پیشنهادی دفاع در ادامه با اشاره به برنامه‌های حوزه رزم هوایی گفت: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده است و ان‌شاءالله جنگنده سنگین جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک وارد مراحل پروازی خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع افزود: طبق برنامه اعلام‌شده، مراحل مربوط به آزمایش‌های زمینی و حرکت جنگنده در سال جاری دنبال می‌شود و پیش‌بینی شده است که پرواز آن در سال آینده انجام شود.

اخلاقی همچنین درباره توان رزم دریایی گفت: شناور‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین، در زیر دریا و روی سطح دریا، و همچنین مخابرات زیرسطحی، از دیگر حوزه‌هایی هستند که در برنامه‌های دفاعی مورد توجه قرار دارند.

وی در ادامه به حوزه‌های رزم زمینی، سایبری، جنگ الکترونیک، ارتباطات، اطلاعات و رادار اشاره کرد و افزود: حوزه‌های نوین رزم زیستی و شناختی نیز در زمره اهداف ما قرار دارند.

تأمین امنیت غذایی و توسعه تولیدات غیرنظامی

وزیر پیشنهادی دفاع در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تأمین امنیت غذایی نیرو‌های مسلح گفت: در حوزه تغذیه نیرو‌های مسلح، باید به سمت تولید غذا‌های پرانرژی و کم‌حجم حرکت کنیم تا سربازان بتوانند به‌راحتی از آنها استفاده کنند.

وی با اشاره به برخی فعالیت‌های غیرنظامی وزارت دفاع اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها، وزارت دفاع بنا به درخواست مسئولان کشور وارد عمل شده و مسئولیت‌هایی را برای تأمین نیاز‌های ملی بر عهده گرفته است.

اخلاقی افزود: برای نمونه، وزارت دفاع در حوزه تولید مرغ لاین برای کشور فعالیت کرده است. همچنین در صنایع دفاعی، تولید تجهیزاتی مانند دکل‌های حفاری برای چاه‌های نفت و برخی تجهیزات صنعتی دیگر دنبال می‌شود که پیش‌تر برای تأمین آنها به واردات نیاز بود.

وی تأکید کرد: وزارت دفاع در کنار مأموریت‌های اصلی دفاعی خود، در بخش‌هایی از تولیدات غیرنظامی نیز به کشور کمک می‌کند.

بازسازی زیرساخت‌های تولیدی بر اساس آمایش سرزمینی

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به ضرورت بازسازی زیرساخت‌های صنعتی گفت: ایجاد و بازسازی زیرساخت‌های تولیدی بر مبنای آمایش استقراری و پدافند غیرعامل از دیگر محور‌های برنامه ماست.

وی افزود: در استقرار صنایع دفاعی، باید شرایط امنیتی، امکانات استان‌ها، نیروی انسانی و ضرورت محرومیت‌زدایی مورد توجه قرار گیرد تا زیرساخت‌ها در مکان‌های مناسب مستقر شوند.

اخلاقی همچنین با اشاره به نقش بسیج مستضعفین اظهار کرد: سازمان بسیج زیر نظر سپاه فعالیت می‌کند و مسئولیت ما ورود به مدیریت برنامه‌های آن نیست، بلکه پشتیبانی و حمایت از این مجموعه را بر عهده خواهیم داشت.

توسعه فناوری‌های نوظهور و ساماندهی منابع وزارت دفاع

وزیر پیشنهادی دفاع در تشریح سایر محور‌های برنامه میان‌مدت خود گفت: بازآفرینی و معماری آینده وزارت دفاع، دستیابی مستمر به فناوری‌های بدیع و نوظهور، مولدسازی اراضی و املاک مازاد بر اساس آمایش استقراری جدید، تأمین منابع پایدار و تخصیص بهینه منابع با توجه به اولویت‌های جنگ، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی توسعه همکاری‌ها و تعاملات دفاعی با کشور‌های هدف و افزایش صادرات دفاعی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرکت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح، مشارکت‌های دفاعی ملی در طرح‌های پیشران، ارتقای بهره‌وری در سازمان‌های صنعتی و خدماتی وزارت دفاع و تأمین مسکن نیرو‌های مسلح نیز در این برنامه قرار دارند.

اخلاقی با اشاره به اینکه برای هر یک از این محور‌های کلی، زیرمجموعه‌ها و برنامه‌های تفصیلی در نظر گرفته شده است، گفت: به دلیل محدودیت زمان، امکان تشریح جزئیات همه برنامه‌ها در این جلسه فراهم نشد.

تعامل با دولت، مجلس و نیرو‌های مسلح برای اجرای برنامه‌ها

وزیر پیشنهادی دفاع در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای استماع برنامه‌هایش، اظهار کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها مستلزم دو عامل اساسی است؛ نخست، وجود فضای تعامل مؤثر میان وزارت دفاع و ارکان نظام، به‌ویژه دولت، مجلس و نیرو‌های مسلح که در حال حاضر به فضل الهی و در سایه انسجام ملی، یکی از عوامل اصلی اتحاد و اقتدار کشور است.

وی افزود: عامل دیگر، پشتیبانی دولت و مجلس در قالب قوانین و بودجه‌های سالانه و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در حوزه تقویت بنیه دفاعی، معیشت کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح و رزمندگان است.

تأکید بر ادامه خدمت در صورت رأی اعتماد مجلس

اخلاقی در پایان سخنان خود گفت: در صورتی که نمایندگان محترم اعتماد کنند و مسئولیت خطیر وزارت دفاع را به این سرباز و فرزند کوچک ملت بزرگ ایران بسپارند، با تمام توان و با به‌کارگیری تجربه ۴۲ سال فعالیت در عرصه پشتیبانی دفاعی، تا پای جان برای امنیت و اقتدار ایران اسلامی و پیروزی جبهه حق در میدان خدمت و جهاد دفاعی تلاش خواهم کرد.

وی با تأکید بر امیدواری به رضایت الهی، سخنان خود را با دعا برای توفیق در انجام مسئولیت و تشکر از نمایندگان به پایان رساند. در پایان جلسه نیز شعار «مرگ بر آمریکا» از سوی حاضران سر داده شد.