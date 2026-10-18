هشدار شدید محسن رضایی درباره جنگ احتمالی
محسن رضایی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد نیروهای مسلح ایران برای مواجهه با هرگونه ماجراجویی جدید، طرحی عملیاتی ویرانگرتر از جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کردهاند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۰| |
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به گزارش تابناک؛ سرلشگر محسن رضایی در صفحه شخصی خود با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی نوشت: هذیانگویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمیدهد.
نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کردهاند.
طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها میشناسند، پیش نخواهد رفت.
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