هشدار شدید محسن رضایی درباره جنگ احتمالی

محسن رضایی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد نیروهای مسلح ایران برای مواجهه با هرگونه ماجراجویی جدید، طرحی عملیاتی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

به گزارش تابناک؛ سرلشگر محسن رضایی در صفحه شخصی خود با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی نوشت: هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد.

نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.