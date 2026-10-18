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هشدار شدید محسن رضایی درباره جنگ احتمالی

محسن رضایی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد نیروهای مسلح ایران برای مواجهه با هرگونه ماجراجویی جدید، طرحی عملیاتی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۶۰
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2621 بازدید
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محسن رضایی

به گزارش تابناک؛ سرلشگر محسن رضایی در صفحه شخصی خود با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی نوشت: هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر این روزهای مقامات آمریکایی و صهیونی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد.

نیروهای مسلح ایران برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.

طرح عملیاتی جدید ایران، با قواعدی که آنها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.

هشدار شدید محسن رضایی درباره جنگ احتمالی

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محسن رضایی طرح ایران جنگ احتمالی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
20
14
پاسخ
سردار رضایی بزرگوار تسلیم قمارباز احمق متوهم نشوید
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
9
10
پاسخ
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