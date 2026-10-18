مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به برنامه‌های و صلاحیت مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پیشتیبانی نیرو‌های مسلح در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ریاست جلسه را عهده‌دار بود.

ابتدا در این جلسه گزارش کمیسیون‌های تخصصی یعنی امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع قرائت شد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز طی سخنانی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع کرد.

هم‌چنین در ادامه مخالفان و موافقان برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع اظهارات خود را مطرح کردند و وزیر نیز به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.

در نهایت رئیس مجلس برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی را به رأی گذاشت که نمایندگان با اکثریت آرا به مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح رأی مثبت دادند و وی به مسند وزارت دفاع نشست و جایگزین شهید نصیرزاده شد.

مهرداد اخلاقی با ۲۳۷ رأی به وزارت دفاع رفت.

وی پانزدهمین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش تسنیم، در جریان جنگ ۴۰ روزه بود که دشمن آمریکایی صهیونی در حملات خود به تهران سرلشکر امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را در ابتدای جنگ تحمیلی سوم ترور کرد و به شهادت رساند پس از آن بود که رئیس جمهور طی نامه‌ای سردار سید مجید ابن الرضا را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

مهرداد اخلاقی ۱۳ مهرماه با نامه‌ی پزشکیان به مجلس برای تصدی وزارت دفاع معرفی شده بود. در هفته‌ی گذشته نیز اخلاقی طی دو جلسه با نمایندگان مجلس، برنامه‌های خود را تشریح کرده و نقطه نظرات نمایندگان را شنید. وی هم‌چنین اخیراً به دیدار فرماندهان ارتش و سپاه رفت و موارد مد نظر آنان را استماع کرد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت و رأی مثبت خود را نسبت به برنامه‌های مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع اعلام کردند.