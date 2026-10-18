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اذعان عربستان به سرنگونی بالگرد نظامی‌اش

سعودی رسماً به سرنگونی بالگرد جاسوسی خود در منطقه نجران اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۵۵
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ائتلاف سعودی

به گزارش تابناک؛ سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی رسماً اعلام کرد که یک فروند بالگرد جاسوسی و نظامی متعلق به این ائتلاف در منطقه نجران، واقع در جنوب عربستان سعودی، ساقط شده است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی ائتلاف متجاوز تأیید کرد که در پی سقوط این بالگرد نظامی، تمام سرنشینان و کادر پروازی آن جان باخته‌اند.

پیش‌تر، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود یک بالگرد آپاچی که در حال انجام عملیات علیه مواضع نیروهای ما در مرزها بود در نزدیکی منطقۀ نجران ساقط شد.
منبع: تسنیم

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