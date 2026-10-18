پزشکیان: دفاع از کشور فقط موشک نیست

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به متخصصان و نیروهای جان‌فدا نیاز دارد، تاکید کرد: به هیچ‌وجه در برابر زیاده‌خواهی‌ها و قلدری کشورهای متجاوز کوتاه نخواهیم آمد و با همدلی موجود، پایداری و مقاومت خود را تا پای جان ادامه خواهیم داد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امروز ( یکشنبه ۲۶ مهر) در سخنرانی به صورت مجازی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۴۰ روزه، دانشمندان، دانش‌آموزان و وزیر شهید دفاع، سرلشکر نصیرزاده، از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح در دفاع از کشور قدردانی کرد و گفت: قبل از هر چیز از برادر اخلاقی به دلیل پذیرفتن مسئولیت قدردانی می کنم. نیروهای مسلح ما در دفاع از کشور صحنه‌هایی خلق کردند که نگاه دنیا را در برابر این ایثارگری، فداکاری و توانمندی خیره کرده است.

توان دفاعی کشور، عامل بازدارندگی در برابر تجاوز خارجی

وی در ادامه با اشاره به دیدارهای خود با مقام‌های کشورهای مختلف گفت: در سفرهای خارجی و نشست‌هایی که با وزیران و رؤسای کشورها داریم، آن‌ها در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند. دفاعی که این عزیزان انجام دادند و توان ایستادگی که از خود نشان دادند، موجب تحیر کشورهای منطقه شده است. دفاع این عزیزان باعث سربلندی ما در جامعه جهانی شده است. همه کشورهای دنیا و منطقه در برابر این عزت و سربلندی متحیر هستند.

رئیس جمهور با اشاره به سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: صلاحیت علمی و دانش ایشان در حوزه ساختار دفاعی و اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌اند، بر کسی پوشیده نیست. تلاش‌های ایشان در کنار تلاش‌های شهدای بزرگواری همچون شهید تهرانی‌مقدم و شهید فخری زاده موجب شد توان دفاعی کشور به جایگاهی برسد که قدرت‌های خارجی با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، به‌راحتی جسارت تجاوز به کشور ما را نداشته باشند.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: سابقه ۴۲ ساله برادر عزیزمان در وزارت دفاع و طی کردن مراحل مختلف کارشناسی، علمی و مسئولیتی، از پایه‌های پایین تا جایگاه‌های بالای مدیریتی، از جمله دلایلی است که می‌توان به تخصص و توانمندی ایشان اعتماد کرد.

پزشکیان با بیان اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به متخصصان و نیروهای جان‌فدا نیاز دارد، افزود: ایشان از جمله افرادی هستند که در تحریم آمریکا بوده و در فهرست ترور آمریکا قرار دارند و امیدواریم با مراقبت از خود و حمایت مجموعه، بتوانند زنده بمانند و به تلاش برای کشور و گسترش قدرت دفاعی ایران ادامه دهند.

قدردانی از عملکرد سرپرست وزارت دفاع

پزشکیان در ادامه با قدردانی از تلاش‌های سرپرست وزارت دفاع بیان کرد: در این مدت، ایشان با تمام وجود تلاش کردند و ما از عملکردشان رضایت داریم. اکنون نیز با عهد و پیمانی که با برادرمان آقای اخلاقی بسته‌اند، در همان مسیر، با همان توان و باور حضور خواهند داشت و از وجود ایشان استفاده خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد وحدت و انسجام موجود در کشور روزبه‌روز تقویت شود و افزود: امیدوارم خداوند این وحدت و انسجام را از بین نبرد و آن را روزبه‌روز بیشتر کند.

نیروهای مسلح و مردم، دو رکن دفاع از کشور

رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش مردم در تقویت قدرت دفاعی کشور گفت: دفاع ما فقط موشک نیست؛ دفاع ما مردم و وحدت و انسجامی است که در کشور داریم. اگر این وحدت و همراهی مردم بزرگوار که تاکنون با همدلی و همکاری توانسته‌اند دشمن را ناامید کنند، ادامه پیدا کند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود به وحدت، انسجام و توان داخلی ما خدشه وارد کند.

پزشکیان در ادامه از مردم ایران، چه افرادی که در میدان‌ها حضور داشتند و افتخار آفریدند و چه کسانی که با وجود نارضایتی‌ها برای ایران، سربلندی کشور و حفظ وحدت همراهی کردند و پایداری نشان دادند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع برای توسعه توان دفاعی کشور گفت: ما در دو قرن گذشته کشوری متجاوز نبوده‌ایم و به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و قصد حمله به هیچ کشوری را نیز نداریم، اما در برابر هر حمله‌ای با قدرت و جسارت تا پای جان خواهیم ایستاد و دفاع خواهیم کرد.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد دشمنان چشم طمع به خاک کشورمان داشته باشند؛ همان‌گونه که ما نیز چشم طمع به خاک کشورهای دیگر نداریم.

حمایت دولت از معیشت و مسکن نیروهای مسلح

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه معیشت و مسکن نیروهای مسلح اظهار کرد: معیشت و مسکن این عزیزان از اولویت‌های برنامه‌های ایشان است. دولت نیز برای مسکن و معیشت نیروهای امنیتی، دفاعی، مسلح و نظامی اولویت قائل بوده و برنامه‌هایی داشته است تا به هر شکل ممکن کمک کند این عزیزان دغدغه معیشت و مسکن نداشته باشند.

وی افزود: در ادامه مسیر نیز با تمام وجود از برادر عزیزمان برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی و مسکنی نیروهای مسلح پشتیبانی خواهیم کرد. با وجود همه نواقص و نارسایی‌ها، این روند را با قدرت حمایت خواهیم کرد.

درخواست پزشکیان از مجلس برای رأی قاطع به وزیر پیشنهادی دفاع

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت حمایت مجلس از نیروهای مسلح گفت: امیدوارم مجلس محترم با رأی خود پیامی به دنیا مخابره کند که دولت، مجلس و مردم در همدلی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی کشور متحد هستند؛ نیروهایی که با تمام وجود برای ساخت و گسترش ساختار دفاعی کشور تلاش کرده‌اند.

پزشکیان با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دفاع از اجماع تخصصی و سازمانی برخوردار است، اظهار کرد: ایشان از نظر تخصصی سلسله‌مراتب را طی کرده‌اند و از نظر اجتماعی نیز در میان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروهای امنیتی مورد حمایت قرار دارند و همگی از ایشان دفاع و پشتیبانی کرده‌اند.

وی از نمایندگان مجلس خواست با رأی قاطع به وزیر پیشنهادی دفاع اعتماد کنند تا مسیر تقویت توان دفاعی کشور با پشتکار، اعتماد، قدرت و همدلی ادامه پیدا کند.

در برابر زیاده‌خواهی کشورهای متجاوز کوتاه نمی‌آییم

رئیس‌جمهوری در پایان با قدردانی از رئیس مجلس، هیئت‌رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از خداوند بزرگ می‌خواهم ما را در خدمت به مردم عزیز شرمنده نکند. ما نیز همراه رزمندگان و ملت عزیزمان، با تمام وجود و تا پای جان در خدمت مردم ایستاده‌ایم. به هیچ‌وجه در برابر زیاده‌خواهی‌ها و قلدری کشورهای متجاوز کوتاه نخواهیم آمد و با همدلی موجود، پایداری و مقاومت خود را تا پای جان ادامه خواهیم داد.

منبع: ایسنا