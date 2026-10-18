عذرخواهی رسمی باهنر از مجری جنجالی تلویزیون

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در واکنش به حواشی مصاحبه اخیر خود با خبرآنلاین، از یکی از مجریان سابق صداوسیما عذرخواهی کرد.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در حاشیه جلسه شورای مرکزی این تشکل در خصوص حواشی پیرامون مصاحبه اخیر وی گفت: بحثی که در مصاحبه اخیر داشتم، ناظر به این موضوع بود که وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان باید به معنای واقعی کلمه حفظ شود و باید دانست که مذاکره و گفت‌وگو در ادامه همان دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: بنده با وجود اینکه در مصاحبه خود اسمی از شخص خاصی نبردم، گویا مطالبی که ذکر کردم باعث تکدر خاطر یکی از مجریان و فرزندان عزیز این مرزوبوم شد و ایشان نیز مطلب مذکور را تکذیب کرد.



وی ادامه داد: حتماً تکذیبیه ایشان صحیح است و اگر موجب تکدر خاطر ایشان شده‌ام، عذرخواهی و حلالیت‌طلبی می‌کنم.

باهنر تأکید کرد: این خواهر گرانقدر و همه دختران این سرزمین، فرزندان ما هستند و دشمنان ما بدانند اگر حرفی در خانواده ما مطرح می‌شود، حتماً به خودمان مربوط است و نخواهیم گذاشت برخی حرف‌ها باعث ایجاد تفرقه در صفوف به‌هم‌فشرده ملت مبعوث‌شده شود.

منبع: فارس