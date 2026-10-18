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عذرخواهی رسمی باهنر از مجری جنجالی تلویزیون

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در واکنش به حواشی مصاحبه اخیر خود با خبرآنلاین، از یکی از مجریان سابق صداوسیما عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۴۸
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690 بازدید
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محمدرضا باهنر

به گزارش تابناک؛ محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در حاشیه جلسه شورای مرکزی این تشکل در خصوص حواشی پیرامون مصاحبه اخیر وی گفت: بحثی که در مصاحبه اخیر داشتم، ناظر به این موضوع بود که وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان باید به معنای واقعی کلمه حفظ شود و باید دانست که مذاکره و گفت‌وگو در ادامه همان دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: بنده با وجود اینکه در مصاحبه خود اسمی از شخص خاصی نبردم، گویا مطالبی که ذکر کردم باعث تکدر خاطر یکی از مجریان و فرزندان عزیز این مرزوبوم شد و ایشان نیز مطلب مذکور را تکذیب کرد.


وی ادامه داد: حتماً تکذیبیه ایشان صحیح است و اگر موجب تکدر خاطر ایشان شده‌ام، عذرخواهی و حلالیت‌طلبی می‌کنم.

باهنر تأکید کرد: این خواهر گرانقدر و همه دختران این سرزمین، فرزندان ما هستند و دشمنان ما بدانند اگر حرفی در خانواده ما مطرح می‌شود، حتماً به خودمان مربوط است و نخواهیم گذاشت برخی حرف‌ها باعث ایجاد تفرقه در صفوف به‌هم‌فشرده ملت مبعوث‌شده شود.
منبع: فارس

 

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محمدرضا باهنر مجری جنجالی مجری زن مجری تلویزیون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
5
24
پاسخ
گناه حرف آن مجری با نرفتنش به خارج پاک نمیشه. مجری باید معذرت خواهی کنه و بلکه رییس صدا و سیما باید در خصوص آن حرف بی مسئولیت این زن معذرت خواهی بکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
عزيز جان اين موضوع و حرف خانم مجري مال چند سال پيش كه همه عذر خواهي كردن و اون خانم هم ممنوع
التصوير شد و تموم شد
بحث ا
سردار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
3
4
پاسخ
جناب باهنر سن که بالا میره باید بیشتر مراقبت کرد از همه چیز
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