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آکادمی شنا
آکسیوس مدعی شد

قطر منتظر پاسخ ایران به آمریکاست؛ ایران باید قبل از انتخابات کنگره پاسخ دهد!

یک رسانه آمریکایی مدعی است که کاخ سفید و میانجی‌گران قطری همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۴۷
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مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس در گزارشی در این سایت مدعی است که گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در منطقه، برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از ۹ ماه جنگ، در حال ارسال پول به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. این موضوع را دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، روز جمعه اعلام کرد.

به نوشته وی در حالی که ارتش آمریکا برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران آماده می‌شود، دولت دونالد ترامپ همچنان با محاصره دریایی و تحریم‌های شدید، فشار سنگینی بر حکومت ایران وارد می‌کند.

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مقام‌های آمریکایی می‌گویند فشار اقتصادی و محدودیت‌های مالی، مشکلات جدی‌ای برای ایران و نیرو‌های امنیتی آن ایجاد کرده و در عین حال باعث افزایش نارضایتی و رفتار تهاجمی حکومت شده است.

کاخ سفید امیدوار است این فشار‌ها ایران را وادار کند به توافقی تن دهد که شامل امتیازدهی در موضوع هسته‌ای باشد؛ اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

کوپر گفت محاصره دریایی باعث شده است ایران ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست بدهد.

افزون بر این، سنتکام و وزارت خزانه‌داری آمریکا طی هفته‌های اخیر موفق شده‌اند ۳۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در قالب رمزارز را مسدود کنند.

کوپر در پیامی ویدئویی که روز جمعه منتشر شد، مدعی شد گروه‌های مورد حمایت ایران، از جمله حزب‌الله، حماس و شبه‌نظامیان شیعه در عراق، اکنون مجبور شده‌اند پول را به ایران بازگردانند؛ گروه‌هایی که سپاه پاسداران سال‌ها تأمین مالی آنها را بر عهده داشته است.

به ادعای کوپر با وجود حملات (ایران)، تنگه هرمز همچنان باز است و طی هفته گذشته، ۴۰۰ کشتی و ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر، سنتکام تقریباً به‌طور کامل حملات خود به موشک‌های ضدکشتی ایران و سکو‌های پرتاب پهپاد‌های تهاجمی در منطقه تنگه هرمز را متوقف کرده است.

یک مقام آمریکایی گفت توقف حملات، که به دستور کاخ سفید و با هدف جلوگیری از تشدید جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره انجام شده، اعتمادبه‌نفس ایران را برای انجام حملات بیشتر افزایش داده است.

در نتیجه، سنتکام نگران است افزایش حملات به کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی را به تجدیدنظر درباره عبور از تنگه هرمز وادار کند. چنین وضعیتی می‌تواند صادرات نفت را کاهش دهد و موجب جهش قیمت نفت شود.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران همچنین با هدف بالا بردن قیمت نفت و افزایش فشار بر ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات خود به کشتی‌ها را افزایش داده است.

کاخ سفید و قطر همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا

به نوشته آکسیوس کاخ سفید و میانجی‌گران قطری همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند.

یک مقام آمریکایی گفت: «این موضوع هنوز در تهران در دست بررسی‌های داخلی است.»

یک منبع منطقه‌ای که از جزئیات مذاکرات اطلاع مستقیم داشت، گفت میانجی‌گران منطقه‌ای طی روز‌های اخیر به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته‌اند که تهران نباید پاسخ خود را تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به تأخیر بیندازد.

به گفته این منبع، میانجی‌گران به ایران هشدار داده‌اند که هیچ تضمینی وجود ندارد ترامپ پس از انتخابات رویکرد سازشکارانه‌تری در پیش بگیرد؛ برعکس، ممکن است موضع تهاجمی‌تری اتخاذ کند.

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مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجیگری قطر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
2
5
پاسخ
هرگونه امتیاز به ترامپ قبل از انتخابات، به معنای خودکشی از ترس مرگ است. هر غلطی میخواهند بکنند فقط هیچ امتیازی و حتی مذاکره ای با آنها نکنید تا بعد از انتخابات.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
2
0
پاسخ
پاسخ ایران:

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