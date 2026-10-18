عکس: هجوم آتش به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا

وزش تندباد شدید به گسترش سریع آتشی دامن زد که چندین خانه را در جنوب کالیفرنیا به خاکستر نشاند. زبانه کشیدن شعله‌ها، املاک و ویلاهای گران‌قیمت ساحلی را فرا گرفت و هزاران تن از ساکنان منطقه را ناچار به تخلیه فوری محل زندگی‌شان کرد.