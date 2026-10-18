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کد خبر: ۱۳۹۹۲۴۵
بازدید: ۱۰۰۱

عکس: هجوم آتش به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا

وزش تندباد شدید به گسترش سریع آتشی دامن زد که چندین خانه را در جنوب کالیفرنیا به خاکستر نشاند. زبانه کشیدن شعله‌ها، املاک و ویلاهای گران‌قیمت ساحلی را فرا گرفت و هزاران تن از ساکنان منطقه را ناچار به تخلیه فوری محل زندگی‌شان کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آتش سوزی کالیفرنیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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