عکس: هجوم آتش به خانههای ساحلی کالیفرنیا
وزش تندباد شدید به گسترش سریع آتشی دامن زد که چندین خانه را در جنوب کالیفرنیا به خاکستر نشاند. زبانه کشیدن شعلهها، املاک و ویلاهای گرانقیمت ساحلی را فرا گرفت و هزاران تن از ساکنان منطقه را ناچار به تخلیه فوری محل زندگیشان کرد.
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برچسبها:عکس بین الملل آتش سوزی کالیفرنیا
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